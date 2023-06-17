ÎNGRIJIREA AUTO: SFATURI PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR
Dacă vreți să vă bucurați de mașina dvs. mulți ani de acum înainte trebuie să aveți grijă de ea. O îngrijire bună a mașinii nu înseamnă doar spălarea regulată, ci și îngrijirea vopselei și a caroseriei, precum și menținerea curățeniei în interior. Este nevoie doar de puțin timp, de un echipament de curățare adecvat și de câteva produse de îngrijire. Aici găsiți cele mai bune sfaturi de îngrijire auto.
Îngrijirea autoturismelor înseamnă conservarea valorii
Îngrijirea mașinii dvs. nu numai că vă asigură că aceasta va arăta bine pentru o perioadă lungă de timp, ci și că își va păstra valoarea. De exemplu, sigilarea regulată a vopselei protejează împotriva deteriorărilor cauzate de vreme, sare și murdărie iarna sau de polen și insecte vara. De asemenea, previne rugina, care face suprafețele poroase și deteriorează mașina pe termen lung.
Îngrijirea mașinii dumneavoastră
Înainte de a începe să îngrijiți vopseaua, scaunele din material textil sau piele, suprafețele din plastic, sticlă și metal, trebuie să curățați bine mașina. Pentru a menține valoarea mașinii, exteriorul și interiorul sunt la fel de importante. Curățați exteriorul în mod regulat, nu doar atunci când mașina este deosebit de murdară. Spălarea frecventă a mașinii, este întotdeauna bună pentru vehicul, fie într-o spălătorie auto, fie într-o spălătorie self-service sau acasă cu aparatul de spălat cu presiune și cu accesoriile corespunzătoare. De asemenea, ar trebui să curățați interiorul la intervale regulate, de preferință cu un aspirator umed-uscat, o lavetă moale și un detergent de suprafețe. Ar trebui să curățați și roțile în mod regulat, de exemplu, cu un aparat de spălat cu presiune și un detergent pentru jante. În timpul iernii îngrijirea mașinii este esențială din cauza murdăriei, gheții și a sării care pot obstrucționa geamurile și deteriora caroseria și vopseaua dacă nu sunt îndepărtate în mod regulat.
Cu aparatele, accesoriile și soluțiile Kärcher veți putea îngriji și curăța mașina pe tot parcursul anului. În plus, lustruirea și îngrijirea vopselei este mult mai ușor de făcut pe o mașină întreținută și curată:
Îngrijirea interiorului mașinii
Odată ce interiorul a fost aspirat și planșele de bord sunt curățate praf, este timpul să va concentrați pe diferitele suprafețe din interiorul mașinii. Cu ajutorul unui detergent special pentru interior, plasticul, cauciucul sau textilele pot fi curățate de petele de cafea uscată, de reziduurile de mâncare grasă sau de cremă de soare. În același timp, mirosurile neplăcute sunt eliminate, iar culoarea și fibrele tapițeriei sunt împrospătate. Un alt beneficiu al detergenților de interior este că ajută la menținerea suprafeței curate mai mult timp, ceea ce facilitează curățarea ulterioară.
Sfat
Atunci când cumpărați un detergent pentru interior, acordați atenție suprafețelor pe care poate fi folosit. Un singur produs poate curăța adesea întregul interior, inclusiv tapițeria. Cu toate acestea, fiți atenți la faptul că suprafețele, cum ar fi scaunele de înaltă calitate din piele naturală, vor avea nevoie de un produs specializat. Pielea ar trebui curățată doar o dată sau de două ori pe an și tratată întotdeauna cu un produs special de îngrijire a pielii, care să o rehidrateze, pentru a-i păstra aspectul.
Dacă nu aveți la îndemână un produs de curățare a interiorului, puteți folosi apă caldă cu un strop de detergent pentru a curăța bordul și ornamentele. Pur și simplu ștergeți suprafețele cu o cârpă umedă și apoi uscați-le cu o cârpă din bumbac sau microfibră, astfel încât umezeala să nu pătrundă în componentele electronice. Totuși, această metodă nu poate obține un efect antistatic și nici nu poate proteja suprafața să se păteze din nou, în comparație cu un produs specific de curățare a interiorului auto.
În timp, zgârieturi ușoare pot deveni vizibile pe bord sau pe panourile ușilor. Prin urmare, materialele netede, care resping apa și murdăria ar trebui, în mod ideal, să fie tratate în continuare după curățare cu un produs de îngrijire a interiorului. Pur și simplu pulverizați, lăsați-l să acționeze pentru scurt timp și apoi lustruiți suprafața încă o dată, dacă este necesar. Astfel eliminați deteriorările superficiale, reînnoind în același timp culoarea și strălucirea - pentru un habitaclu care arată din nou ca nou.
Pentru a neutraliza mirosurile neplăcute din interiorul mașinii, acest truc este de ajutor: puneți un recipient cu boabe de cafea în spațiul de la picioare. Cafeaua trage umiditatea și absoarbe mirosurile. Același efect se obține și cu orez sau făină.
Atenția la vizibilitate
În zilele însorite, amprentele și petele de pe geamuri și oglinzi sunt deosebit de vizibile. Acestea nu numai că au un aspect inestetic, dar interferează și cu vizibilitatea în timpul condusului. Așadar, când vine vorba de îngrijirea mașinii, geamurile nu trebuie uitate. Dacă vă aflați în procesul de curățare a interiorului mașinii, geamurile ar trebui curățate și din interior. Pentru a face acest lucru, pulverizați generos detergent pentru geamuri auto și îndepărtați toate petele și dungile cu o cârpă moale, fără scame. Apoi, aplicați detergentul și pe geamurile și oglinzile din exterior și folosiți o cârpă moale din microfibre pentru a îndepărta murdăria.
Sfat
Cu kitul de curățare a parbrizului care se poate atașa aparatului de curățat gheața EDI 4, murdăria persistentă de pe parbriz, luneta și geamurile laterale poate fi îndepărtată în cel mai scurt timp și fără prea mult efort.
În timpul condusului, pe parbriz și pe luneta din spate se acumulează rapid murdărie nouă. Vara este vorba de insecte, în zilele ploioase sunt mai mult ca sigur stropi murdari de la mașina din față, iar iarna sarea și noroiul aterizează pe geamuri. Pentru a menține întotdeauna o vizibilitate bună, trebuie să verificați periodic ștergătoarele de parbriz și să completați cu detergent de parbriz, daca este nevoie. Detergenții pentru parbrize care sunt special concepuți pentru vară sau iarnă sunt cei mai buni în acest scop. Lichidul de parbriz concentrat de vară acționează activ împotriva reziduurilor de insecte, iar cel pentru spălarea parbrizului iarna are rol și de antigel, impiedicând înghețarea sistemului de curățare a parbrizului și a farurilor. Asigurați-vă că amestecați soluția cu apă în proporția indicată pe ambalajul produsului.
Îngrijirea garniturilor de cauciuc
Garniturile de cauciuc din mașini, cum ar fi cele de pe portiere sau din portbagaj, sunt supuse unor condiții severe, cum ar fi gheața, zăpada și sarea, în special iarna. Pentru a evita ca acestea să devină fragile și să prezinte scurgeri, ar trebui să le tratați cu un produs de îngrijire a cauciucului. Acest lucru previne și ca ușile să se lipească vara, când este foarte cald. Cu toate acestea, trebuie să aveți grijă atunci când folosiți produsul ca acesta să nu ajungă pe vopsea, deoarece poate lăsa în urmă pete persistente. De asemenea, puteți folosi vaselina din comerț, dacă nu aveți la îndemână un produs specializat.
Retușul și polișarea vopselei
Zgârieturile superficiale și așa-numitele holograme sunt enervante și ies în evidență la soare, mai ales în cazul vopselelor de culoare închisă. Liniile fine sunt adesea create în timpul curățării, atunci când se folosesc perii sau bureți pentru a îndepărta particulele mici de murdărie. Cu un polish de ceară, acestea pot fi îndepărtate cu ușurință. Ceara de lustruit curăță vopseaua și lustruiește în același timp. Cel mai bun rezultat se obține prin aplicarea produsului cu o cârpă moale sau o bucată de bumbac absorbant, prin mișcări circulare și la sfârșit ștergerea cu o cârpă curată. Nu numai că vopseaua va străluci din nou, dar aceasta va fi protejată împotriva intemperiilor meteorologice, a razelor UV, a murdăriei de pe șosea și a sării.
Zgârieturile profunde care nu mai pot fi îndepărtate cu ceară sau polish pot fi retușate cu un creion de retușare a vopselei și apoi sigilate cu lac transparent. De regulă, orice culoare, metalizată sau mată, poate fi comandată de la producătorul auto. Cu toate acestea, deteriorările majore ale caroseriei ar trebui să fie întotdeauna reparate de profesioniști.