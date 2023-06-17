ÎNGRIJIREA AUTO: SFATURI PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR

Îngrijirea mașinii dumneavoastră

Înainte de a începe să îngrijiți vopseaua, scaunele din material textil sau piele, suprafețele din plastic, sticlă și metal, trebuie să curățați bine mașina. Pentru a menține valoarea mașinii, exteriorul și interiorul sunt la fel de importante. Curățați exteriorul în mod regulat, nu doar atunci când mașina este deosebit de murdară. Spălarea frecventă a mașinii, este întotdeauna bună pentru vehicul, fie într-o spălătorie auto, fie într-o spălătorie self-service sau acasă cu aparatul de spălat cu presiune și cu accesoriile corespunzătoare. De asemenea, ar trebui să curățați interiorul la intervale regulate, de preferință cu un aspirator umed-uscat, o lavetă moale și un detergent de suprafețe. Ar trebui să curățați și roțile în mod regulat, de exemplu, cu un aparat de spălat cu presiune și un detergent pentru jante. În timpul iernii îngrijirea mașinii este esențială din cauza murdăriei, gheții și a sării care pot obstrucționa geamurile și deteriora caroseria și vopseaua dacă nu sunt îndepărtate în mod regulat.

Cu aparatele, accesoriile și soluțiile Kärcher veți putea îngriji și curăța mașina pe tot parcursul anului. În plus, lustruirea și îngrijirea vopselei este mult mai ușor de făcut pe o mașină întreținută și curată: