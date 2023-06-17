DEZGHEȚAREA MAȘINII: CELE MAI BUNE SFATURI ȘI TRUCURI

Cum să dezghețați rapid o mașină

Doriți să vă urcați pur și simplu în mașină dimineața și să mergeți rapid la serviciu? În timpul lunilor reci de iarnă, acest lucru nu este adesea posibil, deoarece mașina trebuie mai întâi să fie dezghețată. Avem atunci tendința de a apela la clasica racletă pentru gheață. Există o gamă largă de raclete de gheață disponibile, de la cele mici din plastic la raclete din metal, raclete încălzite sau o combinație de racletă și perie. Aceasta din urmă curăță rapid mașina de zăpadă și nu trebuie să vă folosiți mâinile sau o perie suplimentară. Un avantaj al racletelor din metal este că pot îndepărta cu ușurință straturile groase de gheață, iar lama se poate înlocui de obicei. Racletele din plastic tind să se uzeze în timp, mai ales vârful, devenind astfel inutile și necesitând înlocuirea. Țineți minte că toate tipurile de raclete au un dezavantaj crucial, acela ca trebuie să depuneți muncă pentru a dezgheța o mașină.

Puteți să dezghețați mașina mai repede și cu puțin efort atunci când folosiți o racletă electrică pentru gheață. Geamurile înghețate ale mașinii pot fi curățate de gheață în câteva minute.