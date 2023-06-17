DEZGHEȚAREA MAȘINII: CELE MAI BUNE SFATURI ȘI TRUCURI
Conducătorii auto care nu au un garaj știu totul despre problema geamurilor înghețate iarna. Faptul că trebuie să dezghețați mașina, mai ales dimineața devreme, nu numai că necesită mult timp, dar este și obositor. Economisiți timp prețios cu aceste sfaturi despre cum să dezghețați o mașină fără efort și fără să vă înghețați și să vă udați mâinile.
Cum să dezghețați rapid o mașină
Doriți să vă urcați pur și simplu în mașină dimineața și să mergeți rapid la serviciu? În timpul lunilor reci de iarnă, acest lucru nu este adesea posibil, deoarece mașina trebuie mai întâi să fie dezghețată. Avem atunci tendința de a apela la clasica racletă pentru gheață. Există o gamă largă de raclete de gheață disponibile, de la cele mici din plastic la raclete din metal, raclete încălzite sau o combinație de racletă și perie. Aceasta din urmă curăță rapid mașina de zăpadă și nu trebuie să vă folosiți mâinile sau o perie suplimentară. Un avantaj al racletelor din metal este că pot îndepărta cu ușurință straturile groase de gheață, iar lama se poate înlocui de obicei. Racletele din plastic tind să se uzeze în timp, mai ales vârful, devenind astfel inutile și necesitând înlocuirea. Țineți minte că toate tipurile de raclete au un dezavantaj crucial, acela ca trebuie să depuneți muncă pentru a dezgheța o mașină.
Puteți să dezghețați mașina mai repede și cu puțin efort atunci când folosiți o racletă electrică pentru gheață. Geamurile înghețate ale mașinii pot fi curățate de gheață în câteva minute.
Cel mai bun mod de a dezgheța electric geamurile mașinii
Răzuitorul de gheață electric EDI 4 are un disc cu șase lame de plastic care îndepărtează gheața prin rotație rapidă. Nu mai este necesară răzuirea manuală a gheții, deoarece răzuitorul electric de gheață face aproape toată munca de unul singur. Iată cum:
- Porniți dispozitivul astfel încât LED-ul verde să se aprindă.
- Îndepărtați capacul de siguranță.
- Așezați răzuitorul de gheață pe geamul mașinii. Discul începe să se rotească atunci când aplicați o presiune ușoară.
- Ghidați dispozitivul în mod uniform pe suprafață pentru a dezgheța geamurile mașinii dumneavoastră. Lucrați de sus în jos, trebuie doar să folosiți o presiune ușoară pentru ca racleta să funcționeze. Pentru straturi groase de gheață, insistați mai mult în aceeași zonă până când stratul de gheață este îndepărtat.
- După ce ați terminat de dezghețat mașina, opriți aparatul și reatașați capacul de siguranță.
- Dacă este necesar: curățați gheața de pe disc cu o perie moale.
EDI 4 este gata de utilizare chiar și la temperaturi foarte scăzute de până la -20 °C. De obicei, este nevoie de aproximativ 3 minute pentru a dezgheța geamurile față, spate și laterale. Prin urmare, funcționarea de 15 minute / încărcare este suficientă pentru toate zilele lucrătoare. Odată ce bateria este descărcată, aceasta poate fi reîncărcată în mod convenabil acasă sau în mașină, cu încărcătorul auto opțional.
Sfaturi de utilizare a răzuitorului electric de gheață
- EDI 4 se oprește automat după 30 de secunde și poate fi reactivat prin reapăsarea butonului de pornire/oprire.
- Discul rotativ este fabricat din plastic, similar cu racletele de gheață disponibile în comerț. Cu toate acestea, trebuie să aveți grijă, iar răzuitorul electric de gheață trebuie folosit numai pe geamurile curate ale mașinii. Un disc murdar poate duce la zgârieturi din cauza acțiunii de rotație.
- Nu vă apropiați de garniturile de cauciuc de pe marginea geamurilor.
- Cu setul pentru curățarea geamurilor disponibil opțional, EDI 4 poate fi utilizat pe tot parcursul anului.
Cel mai bun mod de a dezgheța geamurile mașinii cu soluții casnice
Pe lângă racletele de gheață, se pot folosi și spray-uri pentru dezghețarea mașinilor. Acestea sunt pulverizate pe suprafețele înghețate și dizolvă gheața de pe parbriz și alte părți ale mașinii datorită alcoolului din conținut. După aceea, nu trebuie decât să ștergeți geamurile curate. Este recomandat să pulverizați încă un strat subțire de spray pe geamuri, astfel încât acestea să continue să rămână fără gheață. Spray-urile auto degivrante pot ajuta și în cazul încuietorilor de ușă înghețate.
Sarea este un alt remediu de casă care poate fi folosit pentru a dezgheța o mașină. La fel ca și pe șosea, aceasta ajută la oprirea formării gheții pe geamurile mașinii. Pentru a face acest lucru, adăugați 6 linguri de sare la 1 litru de apă și pulverizați amestecul cu generozitate pe geamurile mașinii, încuietorile și garniturile ușilor, de preferință seara. Astfel, veți evita să fiți nevoit să dezghețați mașina a doua zi dimineața. Sfat: Așteptați până când granulele de sare s-au dizolvat complet, altfel pot lăsa zgârieturi pe geamuri și vopsea.
Deși poate părea evident, apa fierbinte nu trebuie folosită pentru a dezgheța o mașină. Schimbarea bruscă a temperaturii pe parbriz cauzată de apa clocotită poate duce la apariția fisurilor.
Sfat
Mai există o soluție de dezghețare ieftină și eficientă: amestecați 3 părți de oțet la 1 parte de apă și transferați într-o sticlă cu pulverizator. Apoi pulverizați amestecul pe ferestrele înghețate. Dezavantajul acestui remediu de casă este că funcționează doar pe straturi subțiri de gheață. Oțetul poate ataca, de asemenea, garniturile de cauciuc, plasticul și vopseaua.
Cele mai bune sfaturi pentru geamurile înghețate:
- Folosiți o husă de protecție împotriva gheții pe parbriz. Astfel, nu trebuie să dezghețați decât geamul din spate și geamurile laterale, economisind timp.
- Rabatați ștergătoarele de parbriz peste noapte, pentru ca lamelele să nu înghețe pe parbriz.
- Dacă dețineți un încălzitor de parcare, instalați-l în cazul în care temperaturile nocturne scad sub 0°C.
- Nu ajută dacă lăsați motorul pornit în timp ce gheața este dezghețată. Acest lucru se datorează faptului că este nevoie de foarte mult timp pentru ca mașina să se încălzească atunci când temperatura exterioară este sub zero grade. În plus, lăsarea motorului pornit în mod inutil dăunează mediului, motorului și portofelului dumneavoastră. În unele țări, este considerată chiar o contravenție și puteți fi amendat. Prin urmare, așteptați până când geamurile sunt dezghețate înainte de a porni motorul. În timp ce conduceți, sistemul de încălzire poate fi pornit și îndreptat spre parbriz pentru a evita ca acesta să înghețe din nou.
- Prea multă umezeală în interiorul mașinii poate cauza atât geamuri aburite, dar poate duce și la înghețarea parbrizului din interior. Pentru a remedia acest lucru, există dezumidificatoare disponibile, însă chiar și șosetele vechi umplute cu orez, sare, cafea măcinată sau nisip pentru pisici pot fi plasate în spațiul pentru picioare al mașinii pentru a ajuta la absorbția umidității.