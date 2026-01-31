Aparat de curatat gheata EDI 4
Dispozitivul EDI 4 cu acumulator pentru indepartarea ghetii de pe parbriz si de pe geamurile autovehiculelor.
Dispozitivul de indeparat gheața cu acumulator, îndepărtează chiar și gheața groasa de pe geamurile auto fără efort într-o singură mișcare. Dacă dispozitivul este în modul standby, aplicați o ușoară presiune de sus pentru a produce rotirea discului și gheața va fi indepartata. Dacă discul se uzează, el poate fi înlocuit fără unelte (discul este disponibil ca piesă de schimb). O încărcare a bateriei este suficientă pentru mai multe aplicații. LED-ul integrat clipește atunci când dispozitivul trebuie să fie încărcat.
Caracteristici si beneficii
Disc rotativ cu lame din plastic robustDiscul este rezistent la impact, indeparteaza gheața fără efort.
Schimbarea discului este posibilăDiscul poate fi înlocuit rapid și ușor fără unelte.
Celule puternice cu litiu-ionO încărcare a bateriei este suficientă pentru mai multe aplicații.
Manipulare simpla
- Aplicarea presiunii ușoare de sus face ca discul să se rotească.
Afișajul cu LED de pe dispozitiv
- LED-ul integrat clipește atunci când dispozitivul trebuie să fie încărcat.
Include capac protectie
- Pentru manipulare și depozitare usoara.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|15
|Durata de încărcare al acumulatorului (h)
|3
|Diametru disc (mm)
|100
|Viteza discului (rpm)
|500
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|133 x 124 x 110
Pachet de livrare
- Acumulatori Li-Ion
- Cablu de încărcare
- Capac de protectie
- Disc racletă
Video
Domenii de intrebuintare
- Parbriz
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.