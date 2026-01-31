Aparat de curatat gheata EDI 4

Dispozitivul EDI 4 cu acumulator pentru indepartarea ghetii de pe parbriz si de pe geamurile autovehiculelor.

Dispozitivul de indeparat gheața cu acumulator, îndepărtează chiar și gheața groasa de pe geamurile auto fără efort într-o singură mișcare. Dacă dispozitivul este în modul standby, aplicați o ușoară presiune de sus pentru a produce rotirea discului și gheața va fi indepartata. Dacă discul se uzează, el poate fi înlocuit fără unelte (discul este disponibil ca piesă de schimb). O încărcare a bateriei este suficientă pentru mai multe aplicații. LED-ul integrat clipește atunci când dispozitivul trebuie să fie încărcat.

Caracteristici si beneficii
Aparat de curatat gheata EDI 4: Disc rotativ cu lame din plastic robust
Disc rotativ cu lame din plastic robust
Discul este rezistent la impact, indeparteaza gheața fără efort.
Aparat de curatat gheata EDI 4: Schimbarea discului este posibilă
Schimbarea discului este posibilă
Discul poate fi înlocuit rapid și ușor fără unelte.
Aparat de curatat gheata EDI 4: Celule puternice cu litiu-ion
Celule puternice cu litiu-ion
O încărcare a bateriei este suficientă pentru mai multe aplicații.
Manipulare simpla
  • Aplicarea presiunii ușoare de sus face ca discul să se rotească.
Afișajul cu LED de pe dispozitiv
  • LED-ul integrat clipește atunci când dispozitivul trebuie să fie încărcat.
Include capac protectie
  • Pentru manipulare și depozitare usoara.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Tipul bateriei. Acumulatori Li-Ion
Timpul de lucru al acumulatorului (min) 15
Durata de încărcare al acumulatorului (h) 3
Diametru disc (mm) 100
Viteza discului (rpm) 500
Greutate fără accesorii (kg) 0,6
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 133 x 124 x 110

Pachet de livrare

  • Acumulatori Li-Ion
  • Cablu de încărcare
  • Capac de protectie
  • Disc racletă

Video

Domenii de intrebuintare
  • Parbriz
Accesorii
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.