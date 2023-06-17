CURĂȚAREA BICICLETELOR: SFATURI PENTRU ACASĂ ȘI CĂLĂTORII

Curățarea bicicletei pe drum

Pentru a curăța bicicleta de praf și murdărie atunci când ne aflăm pe drumuri, un dispozitiv mobil de curățat în aer liber este o opțiune excelentă. Datorită dimensiunilor sale compacte, acesta încape chiar și într-un coș de bicicletă, iar pistolul de pulverizare și furtunul spiralat de 2,8 m sunt depozitate pentru a economisi spațiu sub rezervorul detașabil de 4 sau 7 litri.

Pentru a curăța cu aparatul mobil, este suficient să umpleți rezervorul cu apă curată, să scoateți pistolul de pulverizare din dispozitiv și să reatașați rezervorul în mod corespunzător. Apoi îndreptați pistolul de pulverizare spre bicicletă și apăsați pe trăgaci. Bateria litiu-ion încorporată are o autonomie de 15 min. Cu toate acestea, cu ajutorul adaptorului auto, aparatul poate fi utilizat direct de la bateria mașinii sau, dacă acumulatorul se golește pe drum, acesta poate fi reîncărcat cu ajutorul adaptorului auto. În cutia opțională de accesorii pentru bicicletă, este inclusă o perie universală, un detergent special și o lavetă moale din microfibre - tot ce este necesar pentru o curățare rapidă. Cu furtunul de aspirare, apa poate fi pompată opțional și dintr-un butoi de apă.