CURĂȚAREA BICICLETELOR: SFATURI PENTRU ACASĂ ȘI CĂLĂTORII
Mersul pe bicicletă este distractiv, ecologic și bun pentru sănătate. Dacă doriți să vă bucurați de bicicleta de munte, de oraș sau de e-bike cât mai mult timp posibil, trebuie să vă întrețineți și să vă spălați bicicleta în mod regulat. Cu aparatul și accesoriile potrivite, este rapid și ușor - fie în fața garajului, în grădină sau pe drum.
Curățarea bicicletei acasă
După fiecare plimbare prin păduri, pajiști, drumuri de pământ sau străzi prăfuite, curățarea bicicletei este o idee bună. Ar trebui să îndepărtați murdăria grosieră și praful de pe cadru, de pe lanț și de pe componentele sensibile, cum ar fi schimbătorul de viteze și rulmenții. Murdăria acționează ca particule abrazive pe piesele mobile și accelerează rapid uzura acestora, în timp dezvoltându-se rugina, care se depune pe componente și le reduce funcționalitatea. Oricine folosește o bicicletă pe timp de iarnă trebuie să o curețe și să o întrețină în mod regulat, deoarece sarea de pe șosea poate deteriora vopseaua de pe cadrul bicicletei, precum și alte părți ale acesteia. Prin urmare, o bicicletă proaspăt curățată nu numai că oferă mai multă plăcere în mers, dar își menține și funcționalitatea și valoarea. Apropo, acest lucru este valabil și pentru remorcile de biciclete, care pot fi curățate în același timp.
Dacă doriți să vă curățați bicicleta acasă, aveți nevoie doar de câteva elemente:
- un suport pentru biciclete sau un perete
- un aparat de curățare la alegere
- o soluție de curățare adecvată
- o perie moale
- o lavetă moale (de exemplu, din microfibră)
- ulei pentru lanț și rulmenți
Un aparat de spălat cu presiune înaltă sau un aparat de curățat cu presiune medie sunt dispozitive adecvate pentru a curăța o bicicletă. În timp ce aparatul de spălat cu presiune mare trebuie să fie conectat la electricitate și la apă, aparatul de curățat portabil este alimentat cu baterii și are nevoie doar de conectarea la apă. Acesta este potrivit pentru a fi utilizat pentru curățarea rapidă a bicicletei în grădină și oriunde nu există o conexiune la curent electric. Cu o presiune înaltă și medie, chiar și murdăria persistentă poate fi îndepărtată rapid și ușor. Pentru a desprinde murdăria mai ușoară de pe bicicletă, este suficient și un furtun de grădină cu pistol de pulverizare.
Sfat
În cazul în care nu există un racord de apă disponibil, aparatele de spălat cu presiune Kärcher de la K 4 până la K 7 pot prelua apă dintr-un butoi sau bidon. Tot ce este necesar este un furtun de aspirare adecvat.
Atunci când curățați o bicicletă cu un aparat de spălat cu presiune, este important să păstrați o distanță de cel puțin 30 cm față de componentele sensibile. Dacă vă apropiați mai mult, jetul puternic de apă ar putea împinge garniturile, permițând intrarea apei și îndepărtează gresarea. În cel mai rău caz, umezeala ar putea rămâne blocată în interior, ceea ce ar putea duce la deteriorări pe termen lung din cauza ruginii. Cu toate acestea, dacă respectați această distanță și reduceți presiunea de pe aparat la nivelul 1, puteți curăța bicicleta în siguranță cu aparatul de spălat cu presiune. Cu toate acestea, o atenție specială se aplică bicicletelor electrice: componentele electronice sunt sensibile la apă și nu trebuie curățate direct cu un aparat de spălat cu presiune. Este mai bine să ștergeți cu o lavetă umedă sau cu o perie moale.
Curățarea bicicletei pe drum
Pentru a curăța bicicleta de praf și murdărie atunci când ne aflăm pe drumuri, un dispozitiv mobil de curățat în aer liber este o opțiune excelentă. Datorită dimensiunilor sale compacte, acesta încape chiar și într-un coș de bicicletă, iar pistolul de pulverizare și furtunul spiralat de 2,8 m sunt depozitate pentru a economisi spațiu sub rezervorul detașabil de 4 sau 7 litri.
Pentru a curăța cu aparatul mobil, este suficient să umpleți rezervorul cu apă curată, să scoateți pistolul de pulverizare din dispozitiv și să reatașați rezervorul în mod corespunzător. Apoi îndreptați pistolul de pulverizare spre bicicletă și apăsați pe trăgaci. Bateria litiu-ion încorporată are o autonomie de 15 min. Cu toate acestea, cu ajutorul adaptorului auto, aparatul poate fi utilizat direct de la bateria mașinii sau, dacă acumulatorul se golește pe drum, acesta poate fi reîncărcat cu ajutorul adaptorului auto. În cutia opțională de accesorii pentru bicicletă, este inclusă o perie universală, un detergent special și o lavetă moale din microfibre - tot ce este necesar pentru o curățare rapidă. Cu furtunul de aspirare, apa poate fi pompată opțional și dintr-un butoi de apă.
Ghid pas cu pas pentru o bicicletă curată
1. Așezați bicicleta și pregătiți echipamentul
Oricine dorește să își curețe bicicleta ar trebui mai întâi să o așeze în siguranță pe un suport pentru biciclete sau să o sprijine de un perete sau de un copac mare. Pentru curățarea pe drum: scoateți rezervorul aparatului mobil de curățare cu presiune, scoateți pistolul de pulverizare, reatașați rezervorul umplut și porniți aparatul. Pentru curățarea acasă: conectați aparatul de spălat cu presiune înaltă sau cu presiune medie la sursa de apă și, dacă este necesar, la electricitate și porniți aparatult. Pentru curățarea bicicletelor, trebuie utilizată duza de pulverizare cu jet plat.
2. Pulverizați bicicleta cu apă
Acum spălați uniform bicicleta cu jetul de apă. Nu direcționați jetul de apă direct spre rulmenți, amortizoare sau conexiuni electrice. Când curățați cu presiune ridicată, curățați numai cu setarea joasă și asigurați-vă că există o distanță suficientă față de anvelope, lanț, rulmenți și piese mici (aprox. 30 cm).
Sfat
Cel mai bine este să curățați de jos în sus. În acest fel este mai ușor să vedeți unde a fost deja curățată bicicleta.
3. Aplicați produsul de curățare
Pentru petele persistente, este recomandat să folosiți o soluție de curățare. Un detergent universal sau, chiar mai bine, un detergent special pentru biciclete este o idee bună. Aplicați uniform pe zonele foarte murdare înainte de curățare, lăsați să acționeze timp de 3-5 minute, apoi clătiți cu apă curată. Bicicleta ar trebui, în mod ideal, să fie uscată atunci când se folosește detergentul, pentru rezultate mai bune.
Notă importantă: pentru a proteja mediul înconjurător, produsele de curățare ar trebui utilizate numai pe terenuri acoperite (de exemplu, asfalt), în apropiere de canalizare.
4. Îndepărtați depunerile
În cazul în care mai rămân depuneri pe cadru, acestea pot fi îndepărtate rapid cu o perie sau un burete. Apoi, ștergeți zonele curățate cu o cârpă moale (de exemplu, microfibră). Pentru a economisi apă atunci când curățați cu aparatul mobil de spălat cu presiune medie, umeziți pentru scurt timp peria universală și frecați bicicleta cu ea. Apoi îndepărtați murdăria desprinsă folosind jetul de apă și uscați bicicleta cu o lavetă moale.
Sfat: curățați bine lanțul
Lanțul este, de obicei, puțin mai dificil de curățat decât restul bicicletei, deoarece uleiul, murdăria și praful se amestecă în timp pentru a forma o peliculă lipicioasă. Înainte de curățare, o bucată de carton sau o cârpă veche trebuie plasată sub roți. Apoi, folosind o perie aspră, îndepărtați mai întâi murdăria grosieră, apoi pulverizați detergentul de biciclete sau un detergent special pentru lanțuri și lăsați-l să se absoarbă. Pentru a slăbi murdăria, se poate folosi acest truc: înconjoară lanțul cu o cârpă și trece-o de-a lungul lanțului de mai multe ori. Particulele de murdărie sunt desprinse și absorbite direct de lavetă.
Comparație: aparate pentru curățarea bicicletei
Modele
Aparat de spălat cu presiune joasă
OC 3
Aparat de spălat cu presiune medie
KHB 6 / KHB 4-18
Aparat de spălat cu presiune ridicată
K 2 - K 7
Aplicație
Aparat de spălat cu presiune joasă
Pe drum
Aparat de spălat cu presiune medie
Acasă
Aparat de spălat cu presiune ridicată
Acasă
Timp de pregătire
Aparat de spălat cu presiune joasă
Scăzut, deoarece trebuie umplut doar rezervorul de apă
Aparat de spălat cu presiune medie
Scăzut, deoarece este necesară o singură conexiune, cea la apă
Aparat de spălat cu presiune ridicată
Mediu, deoarece sunt necesare racorduri la apă și electricitate
Puterea de curățare
Aparat de spălat cu presiune joasă
Joasă (debit max. 2 l/min)
Aparat de spălat cu presiune medie
Medie (max. 24 bar, debit max. 200 l/h)
Aparat de spălat cu presiune ridicată
Ridicată, presiune variabilă între 20 și 110 bari (K2) și 180 bari (K 7)
Adecvate pentru curățarea bicicletelor
Aparat de spălat cu presiune joasă
Pentru o curățare rapidă pe drum.
Curățare foarte delicată datorită presiunii scăzute.
Capacitatea bateriei și a rezervorului nu sunt suficiente pentru o curățare temeinică.
Aparat de spălat cu presiune medie
Pentru o curățare temeinică la acasă.
Presiunea medie este suficientă pentru curățarea bicicletelor și, în același timp, delicată.
Singura limitare este încărcarea bateriei.
Aparat de spălat cu presiune ridicată
Pentru o curățare temeinică acasă.
Nu există restricții, deoarece curentul și apa sunt conectate.
Distanța față de componentele sensibile trebuie menținută pentru a evita deteriorarea acestora.
Presiunea trebuie să fie setată la minim.
Îngrijirea bicicletei după curățare
Când vine vorba de biciclete, contează și îngrijirea după o curățare temeinică. Primul pas este să uscați întotdeauna bine bicicleta, deoarece apa poate provoca rapid rugină. În plus, produsele de îngrijire pot fi distribuite mai bine pe o suprafață uscată.
După ce lanțul de bicicletă a fost curățat, acesta trebuie mai întâi uscat cu o cârpă și apoi uns cu ulei. Este practic să aveți un suport de bicicletă în această etapă pentru a menține bicicleta în poziție. Asigurați-vă că uleiul nu ajunge pe plăcuțele de frână în timpul acestui proces, deoarece acest lucru afectează efectul de frânare. După aceea, îndepărtați excesul de ulei de pe lanț cu o cârpă.
În general, toate piesele mobile, cum ar fi cablurile, articulațiile frânelor, manetele de frână și de schimbare a vitezelor trebuie unse în mod regulat. În cazul furcilor cu suspensie, tuburile de imersie ar trebui curățate în mod regulat și unse.
Nu în ultimul rând, este recomandat să verificați și presiunea din anvelope la intervale regulate, mai ales dacă doriți să vă plimbați din nou cu bicicleta după o perioadă lungă de timp. Pe partea laterală a anvelopelor se indică de obicei presiunea la care poate fi umflată, minim și maxim. Cu cât presiunea este mai mare, cu atât anvelopa rulează mai ușor.