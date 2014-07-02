Detergent motociclete, 500ml

Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate (kg) 0,6
Greutate cu ambalaj (kg) 0,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 70 x 70 x 240
Produs
  • Formulă de putere îmbunătățită – deosebit de eficientă chiar și în cazul prafului încăpățânat de frână
  • Formulă de gel asigură o aderență perfectă pentru o utilizare ușoară
  • Agent de curățare gata pentru utilizare (RTU)
  • Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
  • Fabricat în Germania
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
  • P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
  • H318 Provoacă leziuni oculare grave.
  • P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare.
  • P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
  • P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Biciclete
