Detergent motociclete, 500ml
Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (ml)
|500
|Unitate ambalare (Bucată)
|8
|Greutate (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|70 x 70 x 240
Produs
- Formulă de putere îmbunătățită – deosebit de eficientă chiar și în cazul prafului încăpățânat de frână
- Formulă de gel asigură o aderență perfectă pentru o utilizare ușoară
- Agent de curățare gata pentru utilizare (RTU)
- Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
- Fabricat în Germania
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- H318 Provoacă leziuni oculare grave.
- P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
Produse compatibile
- Aparat de spălat cu presiune joasa KHB 4-18 Plus Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ BB
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- OC 3 Foldable
- OC 4
- OC 4 + Adventure
- OC 4 + Bike Kit
- OC 4 + Pet Kit
- OC 6-18
- OC 6-18 Battery Set
- OC 6-18 Premium
- OC 6-18 Premium Battery Set
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set
- OC Handheld Compact
- OC Handheld Compact Adventure
- OC Handheld Compact BA
- Aparat de spălat cu presiune joasa KHB 4-18 Plus
- Aparatul de spalat cu presiune medie KHB 5
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- G 7.180
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Compact
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home T150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Basic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 eco!ogic House T250 *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex Ultra Foam Kit
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Fle
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM Premium
- K Mini Plus
- K Premiun Home
- OC 3
- OC 3 + Adventure
- OC 3 + Bike
- OC 3 + Pet
- OC 3 Bike Box
- OC 3 Pet Box
- OC 3 Plus
- OC 3 Plus Car
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete