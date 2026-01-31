Aparat de spalat cu presiune joasa portabil OC 4 + Adventure
Perfect pentru toți pasionații de activități în aer liber: aparatul de curățat cu presiune compact, pentru curățare în mișcare, inclusiv geanta de aventură cu accesorii utile pentru curățarea pe drum.
Compact și portabil: OC 4 este aparatul de curățat cu presiune portabil, cu baterie, de la Kärcher, ideal pentru oricine are nevoie de o soluție de curățare în mișcare. Datorită bateriei litiu-ion integrate și rezervorului de apă mare de 8 litri, poți curăța fără a depinde de curentul electric sau conexiunea la apă. Tehnologia duzelor Kärcher asigură o curățare eficientă, dar delicată. Furtunul spiralat de 2,8 metri oferă flexibilitate și o raza mare de mișcare. Pistolul de pulverizare are o funcție de prindere rapidă pentru un plus de confort. Kitul Adventure inclus conține o geantă practică cu diverse accesorii, special optimizate pentru cei care iubesc să exploreze natura. Fie că ești după o plimbare cu bicicleta, o drumeție prin noroi sau pur și simplu acasă în grădină – OC 4 cu Kitul Adventure este soluția rapidă ideală pentru o gamă largă de situații. Ocupă foarte puțin spațiu – aparatul sau geanta cu accesorii pot fi depozitate toate în interiorul rezervorului de apă gol.
Caracteristici si beneficii
Curățarea în mișcareCu rezervorul mare de apă de 8 litri și bateria reîncărcabilă integrată, puteți curăța cu ușurință din mers, indiferent de conexiunile de apă sau de sursa de alimentare. Rezervorul poate fi scos pentru a fi umplut de la orice robinet și, datorită capacului etanș, poate fi transportat fără griji, de ex. în portbagaj. Flexibil pentru a fi utilizat în multe sarcini de curățare diferite, de exemplu, pentru biciclete, echipamente de grădină și camping, câini sau cărucioare.
Presiune scăzută eficientă, dar delicatăTehnologia eficientă a duzelor Kärcher înseamnă că mașina de spălat cu presiune curăță delicat și economisește apă, îndepărtând în același timp murdăria foarte eficient. Alegerea ideală pentru protejarea componentelor delicate de pe biciclete, de exemplu rulmenți, garnituri sau butuci. Performanță de curățare fiabilă și precisă, chiar și în locuri greu accesibile.
Kit de aventură - pentru rezultate optime de curățare în fiecare aventurăMulti Jet combină patru tipuri de pulverizare într-o singură duză, care poate fi reglată prin simpla rotire a capului duzei. Furtunul de absorbție face posibilă utilizarea apei din surse alternative de apă, cum ar fi o butoi, o găleată sau un pârâu. Peria versatilă de frecat poate fi montată direct pe pistolul de pulverizare și îndepărtează murdăria încăpățânată rapid și temeinic.
Concept sofisticat de depozitare
- Ocupa un spațiu minim – dispozitivul, împreună cu furtunul și pistolul de pulverizare, pot fi depozitate în interiorul rezervorului de apă gol.
- Sacul practic de accesorii poate fi, de asemenea, depozitat în interiorul rezervorului.
- Usor de transportat, cu economie de spatiu de depozitare
Manipulare simplă și comodă
- Se instalează rapid și ușor. Pur și simplu umpleți cu apă și este gata de utilizare.
- Pistolul cu declanșator are o funcție de blocare pentru o pulverizare continuă fără efort.
- Furtunul spiralat de 2,8 m oferă un rază de lucru generoasă.
Gama larga de accesorii
- Sunt disponibile opțional numeroase accesorii pentru extinderea domeniilor de aplicare.
- Accesoriile potrivite pentru orice sarcină de curățare (biciclete, echipamente pentru exterior, mobilier de grădină, câini și multe altele).
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Interval presiune
|Presiune joasa
|Debit transportat (l/min)
|max. 2
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|max. 22
|Durata de încărcare al acumulatorului (h)
|3,5
|Culoarea
|gri
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|296 x 291 x 240
Pachet de livrare
- Încărcător.: Cablu de încărcare USB-C 5 V/2 A + adaptor (1 bucata˘ din fiecare)
- 4-in-1 Multi Jet
- Perie de frecat
- Furtun de aspirație a apei
- Geantă de depozitare
Echipament
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
- Volum rezervor de apă: 8 l
- Lungime furtun: 2.8 m
- Tipul furtunului: Furtun spiralat de joasă presiune
- Filtru fin de apă integrat
- Pistol cu declanșator cu presiune: Pistol de declanșare cu presiune redusă
- Filtru aparat
Video
Domenii de intrebuintare
- Cort/ echipament de camping
- Biciclete
- Animale de companie/ caini
- Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
- Echipament sportiv (placă de surf, caiac, skateboard)
- Carucioare
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
- Ghivece flori
Accesorii
Detergenti
