Compact și portabil: OC 4 este aparatul de curățat cu presiune portabil, cu baterie, de la Kärcher, ideal pentru oricine are nevoie de o soluție de curățare în mișcare. Datorită bateriei litiu-ion integrate și rezervorului de apă mare de 8 litri, poți curăța fără a depinde de curentul electric sau conexiunea la apă. Tehnologia duzelor Kärcher asigură o curățare eficientă, dar delicată. Furtunul spiralat de 2,8 metri oferă flexibilitate și o raza mare de mișcare. Pistolul de pulverizare are o funcție de prindere rapidă pentru un plus de confort. Kitul pentru animale de companie inclus conține o geantă practică cu diverse accesorii, special optimizate pentru curățarea și îngrijirea câinilor. Presiunea joasă generată de OC 4 este blândă cu animalele, dar suficient de puternică pentru a îndepărta ușor noroiul, praful și murdăria de pe lăbuțe și blană. Fie că este vorba de o plimbare în iarbă udă, o băltoacă sau o tură prin pădure – OC 4 cu Kitul pentru animale de companie este soluția ideală pentru curățări rapide și ocazionale. Optimizat pentru depozitare compactă – aparatul sau geanta cu accesorii pot fi depozitate toate în interiorul rezervorului de apă gol pentru transport ușor.