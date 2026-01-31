Aparat de spalat cu presiune joasa portabil OC 4 + Bike Kit
Perfect pentru curățarea bicicletelor: aparatul de curățat cu presiune compact, pentru curățare în mișcare, inclusiv geanta de accesorii pentru biciclete cu accesorii special selectate pentru îngrijirea bicicletei.
Compact și portabil: OC 4 este aparatul de curățat cu presiune portabil, cu baterie, de la Kärcher, ideal pentru oricine are nevoie de o soluție de curățare în mișcare. Datorită bateriei litiu-ion integrate și rezervorului de apă mare de 8 litri, poți curăța fără a depinde de curentul electric sau conexiunea la apă. Tehnologia duzelor Kärcher asigură o curățare eficientă, dar delicată. Furtunul spiralat de 2,8 metri oferă flexibilitate și o raza mare de mișcare. Pistolul de pulverizare are o funcție de prindere rapidă pentru un plus de confort. Kitul pentru biciclete inclus conține o geantă practică cu diverse accesorii, special optimizate pentru curățarea bicicletelor. Presiunea joasă generată de OC 4 este suficient de puternică pentru a îndepărta cu ușurință noroiul, praful și murdăria de pe bicicletă. Spre deosebire de aparatele de curățat cu presiune care funcționează la presiune mare, nu există riscul de a deteriora componente delicate, cum ar fi rulmenții, garniturile sau butucii. Fie că este vorba de o plimbare lungă cu bicicleta, în parc sau chiar acasă în grădină – OC 4 este soluția ideală pentru curățări rapide și ocazionale. Ocupă foarte puțin spațiu – aparatul sau geanta cu accesorii pot fi depozitate toate în interiorul rezervorului de apă gol.
Caracteristici si beneficii
Curățarea în mișcareCu rezervorul mare de apă de 8 litri și bateria reîncărcabilă integrată, puteți curăța cu ușurință din mers, indiferent de conexiunile de apă sau de sursa de alimentare. Rezervorul poate fi scos pentru a fi umplut de la orice robinet și, datorită capacului etanș, poate fi transportat fără griji, de ex. în portbagaj. O opțiune flexibilă pentru utilizare la curățarea bicicletelor și a multor alte sarcini de curățare, de exemplu, echipamente pentru grădină și camping, câini, bocanci de drumeție sau cărucioare.
Presiune scăzută eficientă, dar delicatăTehnologia eficientă a duzelor Kärcher înseamnă că mașina de spălat cu presiune curăță delicat și economisește apă, îndepărtând în același timp murdăria foarte eficient. Alegerea ideală pentru a proteja componentele delicate ale bicicletelor, de exemplu, rulmenții, garniturile sau butucii. Performanță de curățare fiabilă și precisă, chiar și în locuri greu accesibile.
Kit pentru biciclete – ideal pentru curățarea bicicletelor.Multi Jet combină patru tipuri de pulverizare într-o singură duză, care poate fi reglată prin simpla rotire a capului duzei. Peria special concepută, cu peri moi, îndepărtează chiar și murdăria încăpățânată din zonele greu accesibile, fără a zgâria vopseaua. Jet de spumă și detergent natural pentru biciclete pentru o curățare blândă, dar eficientă, și o lavetă din microfibră pentru un luciu final.
Acumulator integrat litiu-ion
- Autonomia lungă a bateriei, de până la 22 de minute, este suficientă pentru a curăța temeinic mai multe obiecte murdare (de exemplu, biciclete sau mobilier de grădină).
- LED-ul oferă informații despre starea actuală a încărcării bateriei.
- Mufa de încărcare USB tip C permite încărcarea flexibilă chiar și atunci când sunteți în deplasare, de exemplu, în mașină sau de la un powerbank.
Concept sofisticat de depozitare
- Ocupa un spațiu minim – dispozitivul, împreună cu furtunul și pistolul de pulverizare, pot fi depozitate în interiorul rezervorului de apă gol.
- Sacul practic de accesorii poate fi, de asemenea, depozitat în interiorul rezervorului.
- Usor de transportat, cu economie de spatiu de depozitare
Manipulare simplă și comodă
- Se instalează rapid și ușor. Pur și simplu umpleți cu apă și este gata de utilizare.
- Pistolul cu declanșator are o funcție de blocare pentru o pulverizare continuă fără efort.
- Furtunul spiralat de 2,8 m oferă un rază de lucru generoasă.
Gama larga de accesorii
- Sunt disponibile opțional numeroase accesorii pentru extinderea domeniilor de aplicare.
- Accesoriile potrivite pentru orice sarcină de curățare (biciclete, echipamente pentru exterior, mobilier de grădină, câini și multe altele).
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Interval presiune
|Presiune joasa
|Debit transportat (l/min)
|max. 2
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|max. 22
|Durata de încărcare al acumulatorului (h)
|3,5
|Culoarea
|gri
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|296 x 291 x 240
Pachet de livrare
- Încărcător.: Cablu de încărcare USB-C 5 V/2 A + adaptor (1 bucata˘ din fiecare)
- 4-in-1 Multi Jet
- Duza pentru spumă
- Perie universală
- Laveta microfibre
- Detergent: Detergent Natural pentru Biciclete 640N, 500 ml
- Geantă de depozitare
Echipament
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
- Volum rezervor de apă: 8 l
- Lungime furtun: 2.8 m
- Tipul furtunului: Furtun spiralat de joasă presiune
- Filtru fin de apă integrat
- Pistol cu declanșator cu presiune: Pistol de declanșare cu presiune redusă
- Filtru aparat
Video
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Cort/ echipament de camping
- Animale de companie/ caini
- Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
- Echipament sportiv (placă de surf, caiac, skateboard)
- Carucioare
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
- Ghivece flori
Accesorii
Detergenti
