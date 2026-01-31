Compact și portabil: OC 4 este aparatul de curățat cu presiune portabil, cu baterie, de la Kärcher, ideal pentru oricine are nevoie de o soluție de curățare în mișcare. Datorită bateriei litiu-ion integrate și rezervorului de apă mare de 8 litri, poți curăța fără a depinde de curentul electric sau conexiunea la apă. Tehnologia duzelor Kärcher asigură o curățare eficientă, dar delicată. Furtunul spiralat de 2,8 metri oferă flexibilitate și o raza mare de mișcare. Pistolul de pulverizare are o funcție de prindere rapidă pentru un plus de confort. Kitul pentru biciclete inclus conține o geantă practică cu diverse accesorii, special optimizate pentru curățarea bicicletelor. Presiunea joasă generată de OC 4 este suficient de puternică pentru a îndepărta cu ușurință noroiul, praful și murdăria de pe bicicletă. Spre deosebire de aparatele de curățat cu presiune care funcționează la presiune mare, nu există riscul de a deteriora componente delicate, cum ar fi rulmenții, garniturile sau butucii. Fie că este vorba de o plimbare lungă cu bicicleta, în parc sau chiar acasă în grădină – OC 4 este soluția ideală pentru curățări rapide și ocazionale. Ocupă foarte puțin spațiu – aparatul sau geanta cu accesorii pot fi depozitate toate în interiorul rezervorului de apă gol.