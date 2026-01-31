Aparat de spalat cu presiune joasa portabil OC 4 + Bike Kit

Perfect pentru curățarea bicicletelor: aparatul de curățat cu presiune compact, pentru curățare în mișcare, inclusiv geanta de accesorii pentru biciclete cu accesorii special selectate pentru îngrijirea bicicletei.

Compact și portabil: OC 4 este aparatul de curățat cu presiune portabil, cu baterie, de la Kärcher, ideal pentru oricine are nevoie de o soluție de curățare în mișcare. Datorită bateriei litiu-ion integrate și rezervorului de apă mare de 8 litri, poți curăța fără a depinde de curentul electric sau conexiunea la apă. Tehnologia duzelor Kärcher asigură o curățare eficientă, dar delicată. Furtunul spiralat de 2,8 metri oferă flexibilitate și o raza mare de mișcare. Pistolul de pulverizare are o funcție de prindere rapidă pentru un plus de confort. Kitul pentru biciclete inclus conține o geantă practică cu diverse accesorii, special optimizate pentru curățarea bicicletelor. Presiunea joasă generată de OC 4 este suficient de puternică pentru a îndepărta cu ușurință noroiul, praful și murdăria de pe bicicletă. Spre deosebire de aparatele de curățat cu presiune care funcționează la presiune mare, nu există riscul de a deteriora componente delicate, cum ar fi rulmenții, garniturile sau butucii. Fie că este vorba de o plimbare lungă cu bicicleta, în parc sau chiar acasă în grădină – OC 4 este soluția ideală pentru curățări rapide și ocazionale. Ocupă foarte puțin spațiu – aparatul sau geanta cu accesorii pot fi depozitate toate în interiorul rezervorului de apă gol.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune joasa portabil OC 4 + Bike Kit: Curățarea în mișcare
Curățarea în mișcare
Cu rezervorul mare de apă de 8 litri și bateria reîncărcabilă integrată, puteți curăța cu ușurință din mers, indiferent de conexiunile de apă sau de sursa de alimentare. Rezervorul poate fi scos pentru a fi umplut de la orice robinet și, datorită capacului etanș, poate fi transportat fără griji, de ex. în portbagaj. O opțiune flexibilă pentru utilizare la curățarea bicicletelor și a multor alte sarcini de curățare, de exemplu, echipamente pentru grădină și camping, câini, bocanci de drumeție sau cărucioare.
Aparat de spalat cu presiune joasa portabil OC 4 + Bike Kit: Presiune scăzută eficientă, dar delicată
Presiune scăzută eficientă, dar delicată
Tehnologia eficientă a duzelor Kärcher înseamnă că mașina de spălat cu presiune curăță delicat și economisește apă, îndepărtând în același timp murdăria foarte eficient. Alegerea ideală pentru a proteja componentele delicate ale bicicletelor, de exemplu, rulmenții, garniturile sau butucii. Performanță de curățare fiabilă și precisă, chiar și în locuri greu accesibile.
Aparat de spalat cu presiune joasa portabil OC 4 + Bike Kit: Kit pentru biciclete – ideal pentru curățarea bicicletelor.
Kit pentru biciclete – ideal pentru curățarea bicicletelor.
Multi Jet combină patru tipuri de pulverizare într-o singură duză, care poate fi reglată prin simpla rotire a capului duzei. Peria special concepută, cu peri moi, îndepărtează chiar și murdăria încăpățânată din zonele greu accesibile, fără a zgâria vopseaua. Jet de spumă și detergent natural pentru biciclete pentru o curățare blândă, dar eficientă, și o lavetă din microfibră pentru un luciu final.
Acumulator integrat litiu-ion
  • Autonomia lungă a bateriei, de până la 22 de minute, este suficientă pentru a curăța temeinic mai multe obiecte murdare (de exemplu, biciclete sau mobilier de grădină).
  • LED-ul oferă informații despre starea actuală a încărcării bateriei.
  • Mufa de încărcare USB tip C permite încărcarea flexibilă chiar și atunci când sunteți în deplasare, de exemplu, în mașină sau de la un powerbank.
Concept sofisticat de depozitare
  • Ocupa un spațiu minim – dispozitivul, împreună cu furtunul și pistolul de pulverizare, pot fi depozitate în interiorul rezervorului de apă gol.
  • Sacul practic de accesorii poate fi, de asemenea, depozitat în interiorul rezervorului.
  • Usor de transportat, cu economie de spatiu de depozitare
Manipulare simplă și comodă
  • Se instalează rapid și ușor. Pur și simplu umpleți cu apă și este gata de utilizare.
  • Pistolul cu declanșator are o funcție de blocare pentru o pulverizare continuă fără efort.
  • Furtunul spiralat de 2,8 m oferă un rază de lucru generoasă.
Gama larga de accesorii
  • Sunt disponibile opțional numeroase accesorii pentru extinderea domeniilor de aplicare.
  • Accesoriile potrivite pentru orice sarcină de curățare (biciclete, echipamente pentru exterior, mobilier de grădină, câini și multe altele).

Specificatii tehnice

Date tehnice

Interval presiune Presiune joasa
Debit transportat (l/min) max. 2
Dispozitiv alimentat cu baterii.
Tipul bateriei. Acumulatori Li-Ion
Timpul de lucru al acumulatorului (min) max. 22
Durata de încărcare al acumulatorului (h) 3,5
Culoarea gri
Greutate fără accesorii (kg) 3,1
Greutate cu ambalaj (kg) 5,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 296 x 291 x 240

Pachet de livrare

  • Încărcător.: Cablu de încărcare USB-C 5 V/2 A + adaptor (1 bucata˘ din fiecare)
  • 4-in-1 Multi Jet
  • Duza pentru spumă
  • Perie universală
  • Laveta microfibre
  • Detergent: Detergent Natural pentru Biciclete 640N, 500 ml
  • Geantă de depozitare

Echipament

  • Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
  • Volum rezervor de apă: 8 l
  • Lungime furtun: 2.8 m
  • Tipul furtunului: Furtun spiralat de joasă presiune
  • Filtru fin de apă integrat
  • Pistol cu declanșator cu presiune: Pistol de declanșare cu presiune redusă
  • Filtru aparat

Video

Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Cort/ echipament de camping
  • Animale de companie/ caini
  • Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
  • Echipament sportiv (placă de surf, caiac, skateboard)
  • Carucioare
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
  • Ghivece flori
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.