Aparat de spalat cu presiune joasa portabil OC 6-18 Premium
Aparat de spălat cu presiune medie, compact și mobil, alimentat cu baterie, ideal pentru curățări rapide intermediare, fără necesitatea unei conexiuni la curent sau apă. Bateria interschimbabilă de 18 V, încărcătorul și furtunul de aspirație se vând separat.
Curățare mobilă, independentă de conexiunea la curent sau apă - aparatul de spalat cu presiune medie OC 6-18 Premium, alimentat cu baterie, este ideal pentru curățări rapide intermediare, fie în deplasare, fie în jurul casei. Cu duza cu jetul plat, murdăria încăpățânată poate fi îndepărtată rapid de pe biciclete, mobilier de camping sau grădină, jucării și multe altele. Rezervorul de apă de 12 litri, cu roți mari și mâner telescopic extensibil, servește și ca bază mobilă. Dacă există o conexiune la apă, dispozitivul poate fi folosit și fără rezervor. Cu un furtun de aspirație disponibil separat, apa din fântâni, găleți sau surse naturale de apă poate fi folosită de asemenea. Pistolul de presiune și lancea de pulverizare pot fi fixate pe rezervor pentru transport. Gama extinsă de accesorii face ca OC 6-18 Premium să fie și mai versatil: de exemplu, o duza de spumare sau o perie de spălare sunt disponibile separat. Bateria interschimbabilă (nu este inclusă în pachet) poate fi utilizată în toate dispozitivele alimentate cu baterie din platforma Kärcher Battery Power de 18 V. Datorită tehnologiei inovatoare Real Time, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă în timpul utilizării, încărcării și depozitării.
Caracteristici si beneficii
Curățare autonomă și mobilă
- Căruciorul cu rezervor de apă de 12 litri permite curățarea independentă în deplasare. Acesta conține suficientă apă pentru a curăța trei până la cinci biciclete foarte murdare sau mai multe obiecte, cum ar fi scaune de grădină/camping.
- Rezervorul poate fi umplut de la orice robinet și este etanș datorită capacului cu filet.
- Independent de sursa de alimentare datorită tehnologiei bateriei (bateria se vinde separat).
Mobilitate optimă datorită roților și înălțimii ergonomice a mânerului.
- Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și retras din nou pentru depozitare.
- Roți mari pentru transport sigur și confortabil pe teren accidentat sau poteci din grădină.
Pastrare practica a accesoriilor pe aparat
- Furtunul, pistolul de declanșare și lancea de pulverizare pot fi depozitate cu ușurință și în siguranță pe dispozitiv pentru a economisi spațiu.
- Compartimentul pentru accesorii din partea din spate a căruciorului oferă spațiu pentru accesorii suplimentare.
- Accesoriile sunt întotdeauna la îndemână, chiar și atunci când sunteți în mișcare.
Mai eficient si cu ajustare optima a presiunii
- Presiunea apei de până la 24 de bari pentru o curățare eficientă.
- Curăță chiar și suprafețele sensibile în siguranță și fiabil.
Bateria Kärcher de 18 V interschimbabilă (nu este inclusă în pachetul de livrare)
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.
Aplicația Home & Garden
- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Presiune (bar)
|max. 24
|Interval presiune
|Presiune medie
|Debit transportat (l/h)
|max. 200
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Culoarea
|gri
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 321 x 586
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Duza cu jet plat
- Filtru fin de apă integrat
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
- Roti
- Mâner telescopic
Echipament
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
- Volum rezervor de apă: 12 l
- Tipul furtunului: Furtun de presiune medie flexibil
- Pistol cu declanșator cu presiune: Pistol cu declanșare pentru presiune medie
- Lance de pulverizare: scurt și lung
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Cort/ echipament de camping
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Ghivece flori
- Jante
- Coșuri de gunoi
- Jaluzele/rulouri
- Jucarii de gradina
