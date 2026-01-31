Aparat de spalat cu presiune joasa portabil OC 6-18
Aparatul de spălat cu presiune medie, ușor și compact, alimentat cu baterie, pentru curățări rapide intermediare, fără a fi necesară o conexiune la curent. Bateria interschimbabilă de 18 volți, încărcătorul și furtunul de aspirație se vând separat.
Curățare mobilă, independentă de alimentarea cu energie electrică - aparatul de curățare cu presiune medie OC 6-18, alimentat cu baterie, este ideal pentru curățări rapide și eficiente, atât în deplasare, cât și în jurul casei. Doar conectați furtunul și este gata de utilizare. Furtunul de aspirație, disponibil separat, permite utilizarea cu apă din fântâni, cisterne, găleți sau surse naturale de apă. Cu duza cu jet plat, murdăria persistentă poate fi îndepărtată rapid de pe biciclete, mobilier de camping sau grădină, jucării și multe altele. O gamă variată de accesorii extinde funcționalitatea OC 6-18: de exemplu, un MultiJet 5-în-1 pentru flexibilitate maximă în curățare, o duza de spumare sau o perie de spălare, toate disponibile separat. Bateria interschimbabilă (nu este inclusă) poate fi utilizată cu toate dispozitivele din platforma Kärcher Battery Power de 18 V. Datorită tehnologiei inovatoare Real Time, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă în timpul utilizării, încărcării și depozitării.
Caracteristici si beneficii
Curățenie mobilă
- Independent de sursa de alimentare datorită tehnologiei cu baterii.
- Curățarea este posibilă chiar și fără conexiune la apă datorită furtunului de aspirație sau căruciorului cu rezervor de apă de 12 litri (ambele disponibile separat).
Pastrare practica a accesoriilor pe aparat
- Furtunul, pistolul de declanșare și lancea de pulverizare pot fi depozitate cu ușurință și în siguranță pe dispozitiv pentru a economisi spațiu.
- Accesoriile sunt întotdeauna la îndemână, chiar și atunci când sunteți în mișcare.
- Căruciorul cu rezervor de apă reîncărcabil de 12 litri este disponibil ca accesoriu opțional.
Aplicația Home & Garden
- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
Mai eficient si cu ajustare optima a presiunii
- Presiune de 24 bar (max.) pentru o curățare intermediară eficientă.
- Curăță delicat, sigur și eficient chiar și suprafețele sensibile.
Furtun flexibil
- Manevrare simplă a furtunului.
Bateria Kärcher de 18 V interschimbabilă (nu este inclusă în pachetul de livrare)
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Presiune (bar)
|max. 24
|Interval presiune
|Presiune medie
|Debit transportat (l/h)
|max. 200
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|384 x 241 x 204
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Duza cu jet plat
- Filtru fin de apă integrat
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
- Tipul furtunului: Furtun de presiune medie flexibil
- Pistol cu declanșator cu presiune: Pistol cu declanșare pentru presiune medie
- Lance de pulverizare: scurt și lung
Video
Domenii de intrebuintare
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Jucarii de gradina
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Coșuri de gunoi
- Ghivece flori
- Biciclete
- Jante
- Jaluzele/rulouri
- Cort/ echipament de camping
Accesorii
Detergenti
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.