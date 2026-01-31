Compact și portabil: OC 4 este aparatul de curățat cu presiune portabil, cu baterie, de la Kärcher, ideal pentru oricine are nevoie de o soluție de curățare în mișcare. Datorită bateriei litiu-ion integrate și rezervorului de apă de 8 litri, poți curăța fără a depinde de curentul electric sau conexiunea la apă; umpli pur și simplu cu apă și începi. Tehnologia duzelor Kärcher permite o curățare delicată, dar eficientă. Indiferent dacă ești după o plimbare cu bicicleta, o drumeție în noroi sau doar în grădina de acasă – OC 4 este soluția rapidă ideală pentru diverse sarcini intermediare de curățare. O lumină LED oferă informații despre starea actuală a încărcării bateriei și puterea rămasă. Ocupă foarte puțin spațiu – aparatul și accesoriile pot fi depozitate toate în interiorul rezervorului de apă gol pentru economisirea spațiului. Furtunul spiralat de 2,8 metri oferă flexibilitate și o raza mare de mișcare. Pistolul de pulverizare are o funcție de prindere rapidă pentru un plus de confort. O gamă largă de accesorii opționale este disponibilă pentru o gamă și mai largă de aplicații.