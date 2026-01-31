Aparat de spalat cu presiune joasa portabil OC 4
Aparatul de curățat cu presiune compact, cu baterie litiu-ion și rezervor de apă, pentru curățare în mișcare, fără a necesita o sursă de alimentare sau conexiune la apă – performanță optimă de curățare pentru numeroase aplicații.
Compact și portabil: OC 4 este aparatul de curățat cu presiune portabil, cu baterie, de la Kärcher, ideal pentru oricine are nevoie de o soluție de curățare în mișcare. Datorită bateriei litiu-ion integrate și rezervorului de apă de 8 litri, poți curăța fără a depinde de curentul electric sau conexiunea la apă; umpli pur și simplu cu apă și începi. Tehnologia duzelor Kärcher permite o curățare delicată, dar eficientă. Indiferent dacă ești după o plimbare cu bicicleta, o drumeție în noroi sau doar în grădina de acasă – OC 4 este soluția rapidă ideală pentru diverse sarcini intermediare de curățare. O lumină LED oferă informații despre starea actuală a încărcării bateriei și puterea rămasă. Ocupă foarte puțin spațiu – aparatul și accesoriile pot fi depozitate toate în interiorul rezervorului de apă gol pentru economisirea spațiului. Furtunul spiralat de 2,8 metri oferă flexibilitate și o raza mare de mișcare. Pistolul de pulverizare are o funcție de prindere rapidă pentru un plus de confort. O gamă largă de accesorii opționale este disponibilă pentru o gamă și mai largă de aplicații.
Caracteristici si beneficii
Curățarea în mișcareRezervorul de apă de 8 litri și bateria reîncărcabilă integrată facilitează curățarea din mers - chiar și fără alimentare cu apă sau conexiune electrică. Rezervorul poate fi scos pentru a fi umplut de la robinet sau din alte surse de apă și, datorită capacului etanș, poate fi transportat fără griji, de exemplu, în portbagajul mașinii. Flexibil pentru a fi utilizat în multe sarcini de curățare diferite, de exemplu, pentru biciclete, echipamente de grădină și camping, câini sau cărucioare.
Acumulator integrat litiu-ionO încărcare a bateriei oferă o durată de funcționare de până la 22 de minute, suficient pentru a curăța temeinic mai multe obiecte murdare, cum ar fi bicicletele sau mobilierul de grădină. Lumina LED oferă informații despre starea curentă de încărcare a bateriei. Mufa de încărcare USB tip C permite încărcarea flexibilă chiar și atunci când sunteți în deplasare, de exemplu, în mașină sau de la un powerbank.
Concept sofisticat de depozitareOcupă un spațiu minim în timpul transportului și depozitării - dispozitivul, furtunul și pistolul cu declanșator pot fi împachetate în rezervorul de apă gol. Sacii pentru accesorii, disponibili opțional, pot fi depozitați și în interiorul rezervorului. Transportați cu ușurință și economisiți spațiu de depozitare.
Presiune scăzută eficientă și delicată
- Datorită tehnologiei eficiente a duzelor Kärcher, mașina de spălat cu presiune curăță delicat și economisește apă în același timp. Murdăria este îndepărtată foarte eficient.
- Alegerea ideală pentru protejarea componentelor delicate de pe biciclete, cum ar fi rulmenții, garniturile sau butucii.
- Curățare fiabilă și precisă, chiar și în locuri greu accesibile.
Manipulare simplă și comodă
- Nu este necesară nicio configurare complexă. Pur și simplu umpleți cu apă și este gata de funcționare.
- Pistolul cu declanșator are o funcție de blocare pentru o pulverizare continuă fără efort.
- Furtunul spiralat lung de 2,8 m oferă o rază de lucru generoasă.
Gamă variată de accesorii
- Sunt disponibile opțional numeroase accesorii pentru extinderea domeniilor de aplicare.
- Accesoriile potrivite pentru fiecare sarcină de curățare (fie că este vorba de biciclete, echipamente de exterior, mobilier de grădină, animale de companie sau multe altele).
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Interval presiune
|Presiune joasa
|Debit transportat (l/min)
|max. 2
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|max. 22
|Durata de încărcare al acumulatorului (h)
|3,5
|Culoarea
|gri
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|296 x 291 x 240
Pachet de livrare
- Încărcător.: Cablu de încărcare USB-C 5 V/2 A + adaptor (1 bucata˘ din fiecare)
- Duza cu jet plat
Echipament
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
- Volum rezervor de apă: 8 l
- Lungime furtun: 2.8 m
- Tipul furtunului: Furtun spiralat de joasă presiune
- Filtru fin de apă integrat
- Pistol cu declanșator cu presiune: Pistol de declanșare cu presiune redusă
- Filtru aparat
Video
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Cort/ echipament de camping
- Animale de companie/ caini
- Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
- Echipament sportiv (placă de surf, caiac, skateboard)
- Carucioare
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
- Ghivece flori
