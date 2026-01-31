OC Handheld Compact este un aparat de curățare portabil, compact, cu presiune medie, pentru utilizare flexibilă și mobilă. Datorită bateriei integrate litiu-ion și furtunului de aspirație de 5 metri pentru surse externe de apă, poți curăța independent de o sursă de energie sau apă — ideal pentru utilizare în deplasare sau în jurul casei. Designul inovator și ușor, cu mâner retractabil, permite depozitarea economisitoare de spațiu și transportul facil. Cu reglajul în 2 trepte al presiunii, aceasta poate fi ajustată între aproximativ 6 și 15 bar, ideal pentru curățarea suprafețelor sensibile sau pentru extinderea duratei de funcționare a bateriei până la 30 de minute. Un indicator LED oferă informații despre modul selectat și timpul de funcționare al bateriei. Lancea Multi Jet 4-în-1 permite comutarea rapidă între cele patru tipuri de jet, iar tehnologia duzei Kärcher asigură o curățare delicată și eficientă. Detergentul poate fi aplicat cu duza specială furnizată. Perfect pentru utilizare rapidă și fără complicații, fără setări consumatoare de timp, fie la camping, după ture cu bicicleta sau drumeții, fie în grădină. Bateria poate fi încărcată prin USB-C. Nu este compatibil cu conectoarele de furtun de grădină.