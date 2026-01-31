Aparat de spalat cu presiune medie cu acumulator OC Handheld Compact
Aparatul de curățare cu presiune medie OC Handheld Compact, cu baterie litiu-ion, mâner pliabil și furtun de aspirație, oferă curățare mobilă versatilă, independent de o sursă de apă sau de alimentare electrică.
OC Handheld Compact este un aparat de curățare portabil, compact, cu presiune medie, pentru utilizare flexibilă și mobilă. Datorită bateriei integrate litiu-ion și furtunului de aspirație de 5 metri pentru surse externe de apă, poți curăța independent de o sursă de energie sau apă — ideal pentru utilizare în deplasare sau în jurul casei. Designul inovator și ușor, cu mâner retractabil, permite depozitarea economisitoare de spațiu și transportul facil. Cu reglajul în 2 trepte al presiunii, aceasta poate fi ajustată între aproximativ 6 și 15 bar, ideal pentru curățarea suprafețelor sensibile sau pentru extinderea duratei de funcționare a bateriei până la 30 de minute. Un indicator LED oferă informații despre modul selectat și timpul de funcționare al bateriei. Lancea Multi Jet 4-în-1 permite comutarea rapidă între cele patru tipuri de jet, iar tehnologia duzei Kärcher asigură o curățare delicată și eficientă. Detergentul poate fi aplicat cu duza specială furnizată. Perfect pentru utilizare rapidă și fără complicații, fără setări consumatoare de timp, fie la camping, după ture cu bicicleta sau drumeții, fie în grădină. Bateria poate fi încărcată prin USB-C. Nu este compatibil cu conectoarele de furtun de grădină.
Caracteristici si beneficii
Curățenie mobilăCu furtunul de aspirație furnizat și bateria integrată, puteți curăța cu ușurință în deplasare – independent de conexiunile de apă și curent (nu este compatibil cu conectorul de furtun de grădină). Flexibil pentru utilizare în multe sarcini de curățare diferite, de ex., pentru biciclete, echipamente de grădină și camping, câini sau curățare localizată pe mașină. Priza de încărcare USB tip C de pe dispozitiv permite încărcarea flexibilă chiar și în deplasare, de ex. în mașină sau la powerbank.
Reglarea presiunii cu indicație LEDÎn funcție de sarcina de curățare, puteți comuta între Max (15 bar) și eco!Mode¹⁾ (aprox. 6 bar). Ideal pentru suprafețe delicate sau extinderea autonomiei până la 30 min. Lumina LED oferă informații despre starea curentă de încărcare a bateriei.
Design compact și ușor al dispozitivuluiMinimizează consumul de spațiu în timpul transportului și depozitării – designul inovator al dispozitivului permite plierea mânerului după utilizare. Acest lucru minimizează dimensiunea pachetului OC Handheld Compact. Datorită designului său ușor și minimalist, dispozitivul este ușor de manevrat și se așază confortabil în mână, chiar și atunci când este utilizat pentru perioade lungi.
Presiune medie eficientă și delicată
- Datorită tehnologiei eficiente a duzei Kärcher și a duzei Multi Jet 4-în-1, spălătorul cu presiune curăță delicat și economisește apă. Murdăria este îndepărtată foarte eficient.
- Alegere ideală pentru protejarea componentelor sensibile de pe biciclete, cum ar fi rulmenții, garniturile sau butucii.
- Curățare fiabilă și precisă, chiar și în locuri greu accesibile.
Gamă completă de accesorii
- Multi Jet combină patru tipuri de pulverizare într-o singură duză, care poate fi reglată simplu prin răsucirea capului duzei.
- Furtunul de aspirație face posibilă utilizarea apei din surse externe de apă, cum ar fi un bidon, găleată sau pârâu. Libertate maximă de mișcare datorită lungimii de 5 m.
- Jetul de detergent face ușoară aplicarea detergentului pe o suprafață mare pentru o curățare și mai eficientă a murdăriei persistente.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Presiune (bar)
|max. 15
|Interval presiune
|Presiune medie
|Debit transportat (l/h)
|150
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|7,2
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Modul normal: / 12 Mod eco!efficiency: / 30
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (h)
|3
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|254 x 71 x 186
* În setarea eco!Mode, consumul de apă este redus în medie cu 24%, iar consumul de energie în medie cu 54% comparativ cu setarea cea mai înaltă (Mod Max).
Pachet de livrare
- Încărcător.: Cablu USB 5 V / 2 A + adaptor (1 din fiecare)
- 4-in-1 Multi Jet
- Furtun de aspirare
- Sticlă de detergent
Echipament
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
- Filtru fin de apă integrat
- Mâner pliabil
Video
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Cort/ echipament de camping
- Animale de companie/ caini
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Echipament sportiv (placă de surf, caiac, skateboard)
- Carucioare
- Coșuri de gunoi
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
- Jaluzele/rulouri
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.