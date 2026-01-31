Aparat de spalat cu presiune joasa portabil OC 6-18 Battery Set
Aparat de spălat cu presiune medie, ușor și compact, alimentat cu baterie, ideal pentru curățări intermediare fără necesitatea unei conexiuni la curent. Include o baterie interschimbabilă de 18 V și un încărcător. Furtunul de aspirație este disponibil separat.
Curățare mobilă, independentă de alimentarea cu energie electrică – aparatul de curățare cu presiune medie OC 6-18, alimentat cu baterie, este ideal pentru curățări rapide și eficiente, fie în deplasare, fie în jurul casei. Conectați furtunul și este gata de utilizare. Un furtun de aspirație disponibil separat permite utilizarea mobilă, extrăgând apă din fântâni, cisterne, găleți sau surse naturale de apă. Cu duza cu jetul plat, murdăria persistentă poate fi îndepărtată rapid de pe biciclete, mobilier de camping sau grădină, jucării și multe altele. O gamă largă de accesorii extinde funcționalitatea OC 6-18: de exemplu, un Multi Jet 5-în-1 pentru o flexibilitate și mai mare în curățare, o duza de spumare sau o perie de spălare, toate disponibile separat. Bateria interschimbabilă este inclusă în pachet și poate fi utilizată în toate dispozitivele alimentate cu baterie din platforma Kärcher Battery Power de 18 V. Datorită tehnologiei inovatoare Real Time, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă în timpul utilizării, încărcării și depozitării.
Caracteristici si beneficii
Curățenie mobilă
- Independent de sursa de alimentare datorită tehnologiei cu baterii.
- Curățarea este posibilă fără o conexiune la reteaua apă, datorită furtunului de aspirare sau a rezervorului cu capacitate de 12 litri de apă (ambele disponibile separat).
Pastrare practica a accesoriilor pe aparat
- Furtunul, pistolul de declanșare și lancea de pulverizare pot fi depozitate cu ușurință și în siguranță pe dispozitiv pentru a economisi spațiu.
- Accesoriile sunt întotdeauna la îndemână, chiar și atunci când sunteți în mișcare.
- Rezervorul de apă reîncărcabil de 12 l este disponibil ca accesoriu opțional.
Aplicația Home & Garden
- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
Mai eficient si cu ajustare optima a presiunii
- Presiune de 24 bar (max.) pentru o curățare eficientă.
- Curăță delicat, sigur și eficient chiar și suprafețele sensibile.
Furtun flexibil
- Manevrare simplă a furtunului.
Bateria Kärcher de 18 V interschimbabilă (nu este inclusă în pachetul de livrare)
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Presiune (bar)
|max. 24
|Interval presiune
|Presiune medie
|Debit transportat (l/h)
|max. 200
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion detașabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|300
|Curent de încărcare. (A)
|0,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|384 x 241 x 204
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
- Duza cu jet plat
- Filtru fin de apă integrat
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
- Tipul furtunului: Furtun de presiune medie flexibil
- Pistol cu declanșator cu presiune: Pistol cu declanșare pentru presiune medie
- Lance de pulverizare: scurt și lung
Video
Domenii de intrebuintare
- Jucarii de gradina
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Coșuri de gunoi
- Ghivece flori
- Biciclete
- Jante
- Jaluzele/rulouri
- Cort/ echipament de camping
Accesorii
Detergenti
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.