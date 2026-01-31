Curățare mobilă, independentă de alimentarea cu energie electrică – aparatul de curățare cu presiune medie OC 6-18, alimentat cu baterie, este ideal pentru curățări rapide și eficiente, fie în deplasare, fie în jurul casei. Conectați furtunul și este gata de utilizare. Un furtun de aspirație disponibil separat permite utilizarea mobilă, extrăgând apă din fântâni, cisterne, găleți sau surse naturale de apă. Cu duza cu jetul plat, murdăria persistentă poate fi îndepărtată rapid de pe biciclete, mobilier de camping sau grădină, jucării și multe altele. O gamă largă de accesorii extinde funcționalitatea OC 6-18: de exemplu, un Multi Jet 5-în-1 pentru o flexibilitate și mai mare în curățare, o duza de spumare sau o perie de spălare, toate disponibile separat. Bateria interschimbabilă este inclusă în pachet și poate fi utilizată în toate dispozitivele alimentate cu baterie din platforma Kärcher Battery Power de 18 V. Datorită tehnologiei inovatoare Real Time, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă în timpul utilizării, încărcării și depozitării.