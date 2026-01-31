Nu aveti o priza de alimentare la indemana? Nici o problema! Aparatul de spălat cu presiune medie KHB 4-18 cu baterie Kärcher de 18 V, curăță practic tot ceea ce este în jurul casei fără a fi nevoie de o sursă de alimentare. Pur și simplu conectați furtunul și este gata de utilizare. Duza cu jet plat îndepărteaza rapid murdăria persistenta de pe mobilierul de grădină, unelte de gradina și curata multe altele obiecte. Ghivecele tale de flori sunt murdare de noroi? Aceasta este o treabă pentru duza cu jet rotativ, care poate fi utilizată pentru a îndepărta fără efort chiar și murdăria persistenta. Duzele, bateria interschimbabilă litiu-ion (18 V / 2,4 Ah) și încărcătorul de baterii sunt incluse in pachetul de livrare. Bateria poate fi utilizată pe toate dispozitivele Kärcher alimentate cu baterie de 18 V. Datorită tehnologiei inovatoare în timp real, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă atunci când se lucrează, se încarcă și se depozitează. Gama largă de accesorii fac aparatul KHB 4-18 și mai versatil. De exemplu, sunt disponibile urmatoarele accesorii: duza de spumare, o perie de spălare și un furtun de absorbtie pentru utilizarea apei din surse alternative.