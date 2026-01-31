Aparat de spalat cu presiune joasa portabil OC 6-18 Premium Battery Set
Aparatul de curățat de presiune medie alimentat de baterie interschimbabila de 18 V, compact și portabil pentru curățare intermediară rapidă, fără a fi nevoie de conexiune la rețea electrică sau apă. Furtunul care trage apa este disponibil separat.
Compact și portabil, fără a fi nevoie de o conexiune la rețeaua electrică sau la apă – aparatul de spalat cu presiune medie alimentat de baterie OC 6-18 Premium este ideal pentru curățarea intermediară rapidă și eficientă în calatorie sau în jurul casei. Cu duza cu jet plat delicat, murdăria poate fi îndepărtată rapid de pe biciclete, mobilier de camping sau de grădină, jucării și multe altele. Rezervorul cu apă de 12 litri, cu roți mari și mâner extensibil, servește și ca bază mobilă pentru aparat. Dacă există o conexiune la apă disponibilă, dispozitivul poate fi, de asemenea, utilizat fără rezervor. Cu un furtun de aspirare disponibil separat, apa din puțuri, găleți sau surse naturale de apă pot fi folosite. Pistolul de declansare și lancea de pulverizare pot fi fixate pe aparat pentru transport. Gama extinsă de accesorii face ca OC 6-18 Premium să fie și mai versatil: de exemplu, o duza de spumare sau o perie de spălat sunt disponibile separat. Bateria interschimbabilă este inclusă în pachet și poate fi folosită cu toate dispozitivele alimentate de baterie din platforma Kärcher Battery Power de 18 V. Cu tehnologia Real Time, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă întimpul lucrului si încărcării.
Caracteristici si beneficii
Curățare autonomă și mobilă
- Rezervorul de apă de 12 litri permite curățarea independentă. Apa este suficientă pentru 3 până la 5 biciclete foarte murdare sau mai multe obiecte precum scaune de grădină/ de camping.
- Rezervorul poate fi umplut de la orice robinet și este etanș datorită capacului cu filet.
- Independent de sursa de alimentare datorită tehnologiei bateriei (bateria se vinde separat).
Mobilitate optimă datorită roților și înălțimii ergonomice a mânerului.
- Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
- Roți mari pentru transport sigur și confortabil pe teren accidentat sau poteci din grădină.
Pastrare practica a accesoriilor pe aparat
- Furtunul, pistolul de declanșare și lancea de pulverizare pot fi depozitate cu ușurință și în siguranță pe dispozitiv pentru a economisi spațiu.
- Compartimentul pentru accesorii din spatele rezervorului de apă oferă spațiu pentru accesorii suplimentare.
- Accesoriile sunt întotdeauna la îndemână, chiar și atunci când sunteți în mișcare.
Mai eficient si cu ajustare optima a presiunii
- Presiunea apei de până la 24 de bari pentru o curățare eficientă.
- Curăță chiar și suprafețele sensibile în siguranță și fiabil.
Bateria Kärcher de 18 V interschimbabilă (nu este inclusă în pachetul de livrare)
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.
Aplicația Home & Garden
- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Presiune (bar)
|max. 24
|Interval presiune
|Presiune medie
|Debit transportat (l/h)
|max. 200
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion detașabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|300
|Curent de încărcare. (A)
|0,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|gri
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 321 x 586
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
- Duza cu jet plat
- Filtru fin de apă integrat
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
- Roti
- Mâner telescopic
Echipament
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
- Volum rezervor de apă: 12 l
- Tipul furtunului: Furtun de presiune medie flexibil
- Pistol cu declanșator cu presiune: Pistol cu declanșare pentru presiune medie
- Lance de pulverizare: scurt și lung
Video
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Cort/ echipament de camping
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Ghivece flori
- Jante
- Coșuri de gunoi
- Jaluzele/rulouri
- Jucarii de gradina
Accesorii
Detergenti
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.