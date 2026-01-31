Compact și portabil, fără a fi nevoie de o conexiune la rețeaua electrică sau la apă – aparatul de spalat cu presiune medie alimentat de baterie OC 6-18 Premium este ideal pentru curățarea intermediară rapidă și eficientă în calatorie sau în jurul casei. Cu duza cu jet plat delicat, murdăria poate fi îndepărtată rapid de pe biciclete, mobilier de camping sau de grădină, jucării și multe altele. Rezervorul cu apă de 12 litri, cu roți mari și mâner extensibil, servește și ca bază mobilă pentru aparat. Dacă există o conexiune la apă disponibilă, dispozitivul poate fi, de asemenea, utilizat fără rezervor. Cu un furtun de aspirare disponibil separat, apa din puțuri, găleți sau surse naturale de apă pot fi folosite. Pistolul de declansare și lancea de pulverizare pot fi fixate pe aparat pentru transport. Gama extinsă de accesorii face ca OC 6-18 Premium să fie și mai versatil: de exemplu, o duza de spumare sau o perie de spălat sunt disponibile separat. Bateria interschimbabilă este inclusă în pachet și poate fi folosită cu toate dispozitivele alimentate de baterie din platforma Kärcher Battery Power de 18 V. Cu tehnologia Real Time, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă întimpul lucrului si încărcării.