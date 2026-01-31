Curățarea poate fi atât de simplă cu aparatul de spălat cu presiune medie. Dispozitivul la îndemână și compact poate fi folosit oriunde este nevoie pentru curățare fără o pregătire îndelungată. Cu duza cu jet plat, murdăria poate fi îndepărtată de pe mobilierul de grădină, jucării de gradina, pubele și multe alte obiecte și suprafețe în cel mai scurt timp. Complet mobil, include rezervorul pentru apa pliabil și furtunul de absorbție apa. Gama largă de accesorii opționale precum duza de spumare, perie de spălare și duza 5-în-1, permite aplicații suplimentare. Bateria și încărcătorul sunt incluse în pachetul de livrare.