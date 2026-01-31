Aparat de spalat cu presiune medie cu acumulator Aparat de spălat cu presiune joasa KHB 4-18 Plus Battery Set
Curățare simplă cu aparatul de spălat cu presiune medie. Oferă mobilitate datorită rezervorului de apa pliabil și a furtunului de absorbție. Bateria și încărcătorul sunt incluse în pachetul de livrare.
Curățarea poate fi atât de simplă cu aparatul de spălat cu presiune medie. Dispozitivul la îndemână și compact poate fi folosit oriunde este nevoie pentru curățare fără o pregătire îndelungată. Cu duza cu jet plat, murdăria poate fi îndepărtată de pe mobilierul de grădină, jucării de gradina, pubele și multe alte obiecte și suprafețe în cel mai scurt timp. Complet mobil, include rezervorul pentru apa pliabil și furtunul de absorbție apa. Gama largă de accesorii opționale precum duza de spumare, perie de spălare și duza 5-în-1, permite aplicații suplimentare. Bateria și încărcătorul sunt incluse în pachetul de livrare.
Caracteristici si beneficii
Baterie de 18 V care poate fi schimbatăTehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.
Mai eficient si cu ajustare optima a presiuniiPresiune de 21 bari pentru o curățare intermediară eficientă, mobilă și ușoară. Duze ușor de schimbat prin sistem Quick Connect. Duză cu jet plat pentru curățare delicată, accesoriu inclus în pachetul de livrare.
Design compact și ușor al dispozitivuluiLibertate și flexibilitate in perioadă de lucru Aparat de spălat cu presiune medie, portabil, alimentat cu baterii, pentru curățare intermediară. Nu este necesară racordarea la apă, datorită furtunului de absorbție inclus în pachetul de livrare.
Accesorii pentru o gamă largă de aplicații
- Pentru scări și zone mai mici: PS 20 Handheld.
- Duza multijet MJ 24 combină cinci tipuri de pulverizare
- Pentru locații greu accesibile: Rasucire la 360 ° dispozitivul VJ 24
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Presiune (bar)
|21
|Interval presiune
|Presiune medie
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Debit transportat (l/h)
|max. 170
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|14 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|300
|Curent de încărcare. (A)
|0,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|292 x 89 x 228
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
- Rezervor de apă pliabil
Echipament
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
- Lance de pulverizare: lung
- Duza cu jet plat
- Filtru fin de apă integrat
- Filtru aparat
- Furtun de absorbție apa SH 5
Domenii de intrebuintare
- Ghivece flori
- Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
- Coșuri de gunoi
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Biciclete
- Garduri
- Jucarii de gradina
