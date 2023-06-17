CURĂȚAREA CORECTĂ A JANTELOR

Cel mai bun mod de a curăța jantele: pas cu pas

Jantele frumoase contribuie aspectul oricărei mașini. Dar umezeala, murdăria de pe șosea, praful de frână și sarea de pe șosea își pun amprenta asupra lor. În timp, murdăria poate arde cu adevărat jantele. Apoi devine din ce în ce mai dificil să îndepărtați complet praful și murdăria. Prin urmare, este recomandată curățarea regulată și temeinică a jantelor. Este deosebit de ușor atunci când se trece de la jantele de vară la cele de iarnă și invers. Roțile pot fi apoi curățate și depozitate. Cu toate acestea, ele au nevoie, de asemenea, de îngrijire regulată pe parcursul anului.

Și iată de ce aveți nevoie pentru a curăța temeinic jantele:

Un aparat de spălat cu presiune sau o găleată cu apă

O soluție de curățare a jantelor

O perie (pentru jante)

Un burete

O lavetă moale, din microfibră sau din piele

Iată ce trebuie să faceți: