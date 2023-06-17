CURĂȚAREA CORECTĂ A JANTELOR
În timp, pe jante se acumulează murdărie persistentă, cum ar fi murdăria de pe șosea, praful de la plăcuțele frână sau sarea de pe șosea. Pentru a vă asigura că jantele din aluminiu își păstrează strălucirea, iar jantele din oțel rămân fără rugină pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă curățarea temeinică a jantelor în mod regulat. Cu aceste sfaturi le veți curăța rapid și ușor.
Cel mai bun mod de a curăța jantele: pas cu pas
Jantele frumoase contribuie aspectul oricărei mașini. Dar umezeala, murdăria de pe șosea, praful de frână și sarea de pe șosea își pun amprenta asupra lor. În timp, murdăria poate arde cu adevărat jantele. Apoi devine din ce în ce mai dificil să îndepărtați complet praful și murdăria. Prin urmare, este recomandată curățarea regulată și temeinică a jantelor. Este deosebit de ușor atunci când se trece de la jantele de vară la cele de iarnă și invers. Roțile pot fi apoi curățate și depozitate. Cu toate acestea, ele au nevoie, de asemenea, de îngrijire regulată pe parcursul anului.
Și iată de ce aveți nevoie pentru a curăța temeinic jantele:
- Un aparat de spălat cu presiune sau o găleată cu apă
- O soluție de curățare a jantelor
- O perie (pentru jante)
- Un burete
- O lavetă moale, din microfibră sau din piele
Iată ce trebuie să faceți:
1. Aplicați detergentul pentru jante
Împotriva murdăriei dificile, cum ar fi praful sau sarea de pe șosea, pulverizați detergentul pentru jante pe janta de aluminiu sau de oțel și lăsați-l să acționeze. Janta trebuie să fie uscată în timpul aplicării. Pentru rezultate optime, detergentul aderă cel mai bine pe o suprafață uscată.
Asigurați-vă că produsul de curățare este cât mai lipsit de acizi, pentru a fi mai delicat cu materialul. Produsele de curățare a jantelor acide (pH între 1 și 5) pot ataca suprafața jantei în timp, ceea ce le face nepotrivite mai ales pentru materialele lucioase, cum ar fi jantele cromate sau cele din aliaj.
2. Clătiți janta și îndepărtați murdăria grosieră
Următorul pas este clătirea jantei cu aparatul de spălat cu înaltă presiune (jet plat), cu un aparat de spălat cu presiune medie sau cu o găleată de apă călduță și un burete. Atunci când se curăță manual, trebuie purtate mănuși de protecție pentru ca pielea să nu intre în contact cu murdăria.
Dacă nu folosiți un detergent, puteți îndepărta orice murdărie superficială și să vă pregătiți pentru o curățare în profunzime.
3. Curățați pasajele roților
În același timp, puteți curăța pasajele roților de pe mașină, de preferință cu aparatul de spălat cu presiune și cu accesoriul cu duză cu jet plat. Sfat: locurile greu accesibile pot fi curățate și mai ușor cu aparatul de spălat cu presiune folosind o duză cu articulație variabilă.
4. Curățați bine janta
Acum este timpul pentru o curățare temeinică a jantei: Adesea, în ciuda detergentului și a curățării prealabile, murdăria persistentă rămâne pe jantă, în special în spațiile înguste. Acestea pot fi curățate eficient cu o perie de spălat roți. Pentru locurile deosebit de strâmte, este potrivită și o periuță de dinți veche și moale sau o perie moale.
În cazul în care reziduurile nu pot fi îndepărtate complet în acest mod, se pot folosi din nou produse de curățare: pur și simplu se aplică, se lasă să acționeze și se clătește bine cu apă curată.
După aceea, lăsați janta să se usuce sau frecați-o cu o lavetă de piele. Aceasta din urmă este recomandată în special pentru jantele cromate și cele negre, deoarece petele de apă sunt mai vizibile pe acestea.
Atenție: respectați reglementările
De obicei, curățarea jantelor este permisă numai în locurile unde mașina poate fi și spălată. Cel mai bine se poate face acest lucru la o spălătorie self-service. Cu toate acestea, trebuie să folosiți detergenții pentru jante oferiți de unitatea respectivă, deoarece, de obicei, nu este permisă utilizarea detergenților de la terți. Dacă este permisă sau nu curățarea pe o proprietate privată depinde de reglementările locale.
Sfat: Jantele și anvelopele auto trebuie curățate întotdeauna separat de restul mașinii. Acest lucru se datorează faptului că murdăria de pe șosea și pietricelele mici, precum și depunerile persistente de pe jante, pot deteriora vopseaua autovehiculului. De exemplu, dacă aceeași perie de spălare este folosită pentru a curăța caroseria și jantele.
Întrebări frecvente
Cum să eliminați praful de frână de pe jante?
Praful de frână ars și uzura anvelopelor pot fi îndepărtate rapid de pe jantele din oțel și aluminiu cu un detergent special pentru jante. Soluția pentru curățarea jantelor de la Kärcher nu conține acid și, prin urmare, este delicat cu materialele. Colorația sa roșiatică indică modul în care își face efectul în timp. Pur și simplu pulverizați pe janta uscată, lăsați să acționeze timp de 1-3 minute și apoi clătiți cu apă curată. Murdăria persistentă poate fi îndepărtată cu o perie de spălat, după ce ați lăsat detergentul să acționeze.
Cum să eliminați reziduurile de sare de pe jante?
Cine circulă pe șosea cu jante de lux din aliaj, chiar și iarna, trebuie să le curețe periodic de depunerile de sare, deoarece aceasta atacă materialul pe termen lung. Cel târziu la trecerea de la anvelopele de iarnă la cele de vară, toate depunerile trebuie îndepărtate temeinic atât de pe jantele de aluminiu, cât și de pe cele de oțel. Cel mai ușor se poate face cu un detergent pentru jante. Alternativ, unele spălătorii auto oferă opțiuni speciale pentru curățarea jantelor
Cum să eliminați rugina de pe jante?
Puteți îndepărta cu ușurință rugina de pe jantele din oțel folosind o perie de sârmă. Apoi retușați cu ajutorul unui șmirghel.
Jantele din aluminiu și jantele cromate nu pot rugini, dar umezeala și sarea de pe șosea își pot lăsa amprenta. Materialul se poate oxida sau poate coroda din cauza sării. Ambele trebuie îndepărtate doar cu mare atenție cu o perie moale, deoarece aluminiul și cromul se zgârie ușor. Suprafața trebuie apoi lustruită. Dacă sunteți suficient de încrezător, puteți face singur lustruirea. În caz contrar, se recomandă ca aceasta să fie făcută de un profesionist.
Ce perie de spălare este potrivită pentru curățarea jantelor?
Ca accesoriu pentru aparatul de spălat cu presiune, o perie specială pentru spălarea roților este o opțiune excelentă. Datorită formei sale speciale și a periilor de jur împrejur, aceasta permite o curățare extrem de eficientă la 360°. Chiar și locurile greu accesibile și cele mai mici spații de pe jante pot fi curățate temeinic cu ajutorul periei. Datorită distribuției uniforme a apei, murdăria este dizolvată și clătită uniform.
Ce soluții casnice poți folosi pentru a curăța jantele?
Dacă nu aveți la îndemână un detergent pentru jante, puteți folosi și soluții simple de acasă pentru a le curăța:
Trucul 1: Curăță jantele din aliaj cu pastă de dinți
O soluție casnică pentru curățarea aluminiului este pasta de dinți. Umeziți ușor o lavetă curată și aplicați puțină pastă de dinți. Apoi frecați energic jantele de aluminiu cu ea până când murdăria se desprinde. Clătiți laveta în mod repetat cu apă curată și stoarceți-o. La final, spălați din nou jantele de aluminiu cu apă curată și lăsați-le să se usuce. Datorită particulelor abrazive din pasta de dinți, o puteți folosi și pentru a lustrui zgârieturile ușoare. Cu toate acestea, aveți grijă la jantele cromate, deoarece acestea ar putea fi zgâriate de particulele abrazive sau și-ar putea pierde finisajul lucios.
Trucul 2: Curăță jantele din aliaj cu o pastă de curățare
De asemenea, puteți să curățați jantele de aluminiu cu ajutorul unei paste de curățare: umeziți un burete cu apă și frecați-l peste pasta de curățare pentru a crea spumă. Jantele de aluminiu pot fi acum curățate cu această spumă. După curățare, clătiți jantele cu apă curată. Totuși, chiar și atunci când se folosește pasta de curățare, trebuie să aveți grijă la jantele foarte lucioase și la cele cromate.
Trucul 3: curățați jantele vopsite cu săpun
Pe jantele vopsite și acoperite, murdăria și praful de frână ars pot deteriora vopseaua. Murdăria poate fi îndepărtată foarte ușor cu detergent: Adăugați câteva picături de săpun lichid în apă călduță și curățați suprafața cu un burete, de preferință din microfibră. Clătiți apoi cu apă curată și uscați cu o lavetă moale. Dacă această metodă nu este suficientă pentru a îndepărta murdăria, ar trebui să recurgeți la un detergent pentru jante fără acizi.
Sfat
Înainte de a folosi un produs de curățare făcut în casă sau un nou produs de curățare pe jantă, testați-l întotdeauna în prealabil într-un loc puțin vizibil.
Care este cel mai bun mod de a curăța jantele cromate?
În timp, jantele cromate își pot pierde strălucirea și se pot mătui. Pentru a îndepărta praful de frână și rugina, este posibil să nu puteți utiliza detergenți pentru jante, deoarece acidul conținut poate deteriora suprafața delicată a cromului. În schimb, ar trebui folosiți agenți de curățare blânzi, cum ar fi apă și săpun. Bicarbonatul de sodiu este, de asemenea, o soluție casnică potrivită: adăugați trei linguri de bicarbonat de sodiu într-un bol, adăugați puțină apă amestecând constant până când se formează o pastă. Folosind o lavetă moale, frecați pasta pe cu mișcări circulare până când toate depunerile sunt îndepărtate. Există totuși și produse de curățare a jantelor care au fost special concepute pentru crom și care dizolvă eficient murdăria.
Pe lângă curățare, cromul trebuie lustruit în mod regulat, astfel încât să își păstreze strălucirea și aspectul special.