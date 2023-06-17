CURĂȚAREA MOTOCICLETELOR: SFATURI PENTRU PASIONAȚII PE DOUĂ ROȚI

Nu e vorba doar de aspect

Mulți proprietari de motociclete abia așteaptă să își pună motocicleta în mișcare la apariția primelor raze de soare. Pentru marea ocazie, este de ajutor dacă motocicleta este aranjată și curățată corespunzător. Proprietarii trebuie să fie atenți, totuși, atunci când își curăță motocicleta, deoarece componentele electronice, precum și motorul și lanțul sunt părți foarte sensibile.

Spălarea unei motociclete nu înseamnă doar să o faci să arate prezentabilă, ci și o bună ocazie de a te asigura că vehiculul pe două roți este pregătit pentru drum. Acest lucru include verificarea presiunii din anvelope, a adâncimii benzii de rulare și a grosimii plăcuțelor de frână, de exemplu. În cazul în care motocicleta este depozitată într-un garaj, este deosebit de important să verificați sistemul electronic și funcția de frânare.