CURĂȚAREA MOTOCICLETELOR: SFATURI PENTRU PASIONAȚII PE DOUĂ ROȚI
Să poți simți un sentiment de libertate. Așa se simt mulți proprietari de motociclete atunci când temperaturile cresc primăvara și începe sezonul de motociclete. Dar, înainte de a porni la drum, vehiculul dumneavoastră pe două roți trebuie să arate cât mai bine pentru toate călătoriile care urmează. Jantele, caroseria și motorul au nevoie de o îngrijire specială - nu numai din motive vizuale, ci și pentru a ne asigura că funcționează corect. Aceste sfaturi vă vor readuce motocicleta la strălucirea de odinioară în cel mai scurt timp.
Nu e vorba doar de aspect
Mulți proprietari de motociclete abia așteaptă să își pună motocicleta în mișcare la apariția primelor raze de soare. Pentru marea ocazie, este de ajutor dacă motocicleta este aranjată și curățată corespunzător. Proprietarii trebuie să fie atenți, totuși, atunci când își curăță motocicleta, deoarece componentele electronice, precum și motorul și lanțul sunt părți foarte sensibile.
Spălarea unei motociclete nu înseamnă doar să o faci să arate prezentabilă, ci și o bună ocazie de a te asigura că vehiculul pe două roți este pregătit pentru drum. Acest lucru include verificarea presiunii din anvelope, a adâncimii benzii de rulare și a grosimii plăcuțelor de frână, de exemplu. În cazul în care motocicleta este depozitată într-un garaj, este deosebit de important să verificați sistemul electronic și funcția de frânare.
Locul potrivit pentru spălarea unei motociclete
Înainte de a începe să spălați motocicleta, este important să cunoașteți care sunt reglementările legale locale. În unele țări este interzisă curățarea motocicletelor în aer liber. Acest lucru se datorează faptului că uleiul și substanțele chimice se pot infiltra în sol și pot contamina apele subterane. Prin urmare, proprietarii de motociclete ar trebui să se informeze întotdeauna în prealabil cu privire la ceea ce este și ceea ce nu este permis.
Dacă vreți să fiți în regulă din punct de vedere al reglementărilor legale, puteți să vă duceți motocicleta într-un loc special amenajat sau la o spălătorie. Acestea sunt, de obicei, echipate cu separatoare de ulei și dispozitive de colectare care separă apa murdară de compușii dăunători - asigurându-se că apa se scurge într-un mod sigur pentru mediu.
Sfat
Înainte de a începe curățarea, motorul motocicletei trebuie lăsat să se răcească mai întâi. Dacă apa și agenții de curățare reușesc să pătrundă în interior, se pot provoca daune masive motorului, de exemplu.
Îndepărtați murdăria grosieră de pe motocicletă
Dacă motocicleta dvs. a stat în garaj pentru o perioadă lungă de timp, fără îndoială că va fi puțin murdară. Nu doar praful, ci și păianjenii și insectele și-au făcut probabil casă din ghidon sau din spițe. După călătorii intense, motocicleta va fi, de asemenea, acoperită de insecte moarte și de praf de frână. Este timpul să o spălați! Iată cum se curăță motocicleta.
Pentru a îndepărta praful sau dăunătorii, cel mai bun mod este să vă precurățați motocicleta cu un aspirator umed-uscat. Acest lucru vă permite să aspirați rapid și ușor praful și pânzele de păianjen sau murdăria lipită de la suprafață. Astfel preveniți mutarea murdăriei dintr-o parte în alta a motocicletei în timpul curățării.
Curățați mai întâi părțile sensibile ale motocicletei
Părțile motocicletei expuse la vedere, precum motorul și lanțul pot fi foarte senbibile. Este important să vă asigurați că lanțul motocicletei este îngrijit și întreținut în mod corespunzător - acesta trebuie curățat la fiecare 300-500 de kilometri. În caz contrar, acesta s-ar putea uza rapid. Pe lângă o performanță mai slabă, acest lucru reprezintă și un risc pentru siguranță, deoarece lanțul poate cădea sau chiar se poate rupe.
Cel mai important aspect pentru un lanț de motocicletă funcțional este lubrifierea acestuia. Dacă particulele de praf și murdărie se amestecă cu unsoarea lanțului, efectul de lubrifiere este redus și lanțul se uzează. Acest lucru se întâmplă mai ales rapid în zilele ploioase, când umiditatea și murdăria de pe șosea se depun pe lanț. Prin urmare, nu este important doar să relubrifiați lanțul la intervale regulate, ci și să îl curățați imediat ce se murdărește. Cât de des faceți acest lucru depinde de cât de des mergeți și de tipul de teren pe care mergeți.
Dacă doriți să vă curățați întreaga motocicletă într-o singură zi, ar trebui să curățați mai întâi lanțul și apoi caroseria. Dacă lăsați lanțul la sfârșit, reziduurile uleioase ar putea contamina din nou motocicleta proaspăt spălată. Primul pas este să îndepărtați murdăria grosieră de pe lanț cu o perie de sârmă înainte de a folosi un detergent special pentru lanț. Lăsați-l să își facă efectul magic, apoi ștergeți pur și simplu. După curățare, lubrifiați lanțul cu un spray special pentru lanț. Acesta îl protejează de coroziune. Pentru a vă asigura că spray-ul pentru lanț aderă corect, acesta trebuie folosit doar pe un lanț de motocicletă curat și uscat.
Motorul motocicletei ar trebui, de asemenea, să fie tratat cu grijă. Multe modele vin cu părți ale motorului expuse - cum ar fi aripioarele de răcire - care ar putea fi deteriorate în timpul spălării. Dacă doriți să curățați cu grijă motorul motocicletei, cel mai bine este să puneți mâna pe un burete, o perie moale și o găleată plină cu apă călduță și un șampon auto concentrat. Folosiți mai întâi buretele pentru a spăla suprafața motorului și apoi peria pentru a îndepărta cu grijă murdăria de pe aripioarele de răcire și de pe spațiile mai mici. Clătiți apoi cu apă curată.
Spălați caroseria motocicletei
După ce părțile sensibile ale motocicletei au fost curățate, este timpul să curățați în profunzime caroseria și carcasele. O curățare adecvată este necesară pentru toate tipurile de motociclete, nu numai pentru cele off-road, cum ar fi motocicletele de motocross și enduro, care sunt adesea conduse pe terenuri foarte prăfuite sau noroioase. Prin curățarea și îngrijirea regulată a pieselor motocicletei, contribuiți la menținerea valorii acesteia. Zonele foarte murdare trebuie curățate cu un detergent cu gel, deoarece gelul aderă bine la părțile verticale și nu se scurge. Astfel, chiar și zonele greu accesibile pot fi curățate eficient. Detergentul pentru biciclete este foarte ușor de aplicat datorită flaconului cu pulverizator și este foarte eficient în îndepărtarea noroiului, a murdăriei de pe șosea, a uzurii anvelopelor și a murdăriei uleioase.
Dacă vă spălați motocicleta, nu uitați farurile, oglinzile exterioare, semnalizatoarele și parbrizul. Insectele se lipesc adesea de aceste zone după o călătorie lungă și mai ales în lunile de vară. Aceste suprafețe trebuie tratate separat, astfel încât vizibilitatea să nu fie afectată în niciun fel. Un detergent pentru îndepărtarea insectelor dizolvă eficient reziduurile de insecte fără a deteriora plasticul, vopseaua, ornamentele sau piesele din aluminiu. Atunci când utilizați acest produs, lăsați-l să acționeze pentru o perioadă scurtă de timp și apoi clătiți bine cu apă curată. Alternativ, un prosop de bucătărie umed poate fi așezat pe pete pentru a înmuia resturile de insecte, astfel încât acestea să poată fi îndepărtate mai ușor.
Pentru a îndepărta murdăria persistentă după înmuiere, treceți ușor peste motocicletă cu un burete umed. Cu toate acestea, asigurați-vă că îl spălați în mod regulat cu apă curată pentru a preveni răspândirea particulelor de murdărie și a uleiului pe caroserie. Dacă doriți să curățați suprafața motocicletei rapid și eficient, cel mai bine este să folosiți un aparat de spălat cu presiune împreună cu un șampon auto. În funcție de modelul de aparat de spălat cu presiune pe care îl aveți, turnați șamponul în orificiul Plug & Clean sau conectați-l la aparatul de spălat cu presiune cu ajutorul unui furtun de aspirare. Aplicați cu presiune scăzută de sus în jos. Alternativ, puteți aplica spumă activă cu ajutorul unei duze de spumare. Aceasta se conectează pur și simplu la pistolul mașinii de spălat sub presiune și permite dozarea precisă a detergentului.
Pentru a curăța temeinic suprafețele delicate cu vopsea, puteți atașa la aparatul de spălat cu presiune o perie rotativă de spălare. Cu ajutorul accesoriului interschimbabil special pentru mașină și bicicletă, fabricat din microfibre, puteți îndepărta cu ușurință chiar și murdăria persistentă, fără a deteriora suprafața. Ulterior, trebuie doar să clătiți cu puțină apă curată până când reziduurile sunt eliminate complet.
Sfat
Dacă doriți să folosiți un aparat de spălat cu înaltă presiune, trebuie să selectați setarea "Mediu" pe dispozitiv și să vă asigurați că există o distanță minimă de 15 centimetri între aparat și bicicletă. În caz contrar, presiunea ridicată poate deteriora piesele din plastic sau garniturile de pe motocicletă.
Curățați jantele motocicletei
Jantele motocicletelor sunt adesea un adevărat punct de atracție. Jantele cromate, în special, sunt impresionante datorită aspectului lor strălucitor. Cu toate acestea, în funcție de suprafața drumului, acestea pot fi grav afectate de murdăria precum noroiul sau abraziunea frânelor. Pentru a readuce jantele la apectul lor de odinioară, acestea trebuie îngrijite corespunzător. În acest scop, ar trebui utilizat un detergent special pentru jante, care îndepărtează toată murdăria de pe șosea, precum și praful de frână și uzura pneurilor de pe toate tipurile de jante. Pulverizați detergentul pentru jante pe janta uscată și așteptați ca acesta să-și facă efectul. Indicatorul activ integrat face ca jantele să capete o culoare roșiatică în timp ce soluția acționează, pentru a știi când s-a terminat curățarea în profunzime și când putem clăti jantele cu apă curată.
O perie de spălare a roților asigură o curățare la 360 de grade - chiar și în locurile greu accesibile și în cele mai mici spații. Peria se conectează pur și simplu la pistolul aparatului de spălat cu presiune, iar apa este distribuită uniform pentru a dizolva cât mai multă murdărie și apoi este clătită.
Uscați și lustruiți motocicleta
Este deosebit de important să uscați motocicleta în mod corespunzător după ce o spălați. Zilele însorite cu temperaturi blânde sunt cele mai potrivite. Cu toate acestea, zonele umede ar trebui, de asemenea, să fie bine șterse cu o lavetă de piele, altfel se vor forma rapid urme de apă, în special pe scaun și pe vopsea. Dacă vă spălați motocicleta, ar trebui să vă asigurați, de asemenea, că nu pătrunde umezeala în spațiile mici, deoarece acest lucru ar putea cauza coroziune pe termen lung. Aspiratorul umed-uscat vine la îndemână aici. Funcția de suflare poate fi utilizată pentru a îndepărta rapid și eficient reziduurile de apă din crăpăturile mici. Alternativ, umiditatea poate fi aspirată direct cu ajutorul funcției de aspirare umedă.
Pentru piesele vopsite, se recomandă aplicarea unui produs de îngrijire a vopselei după uscare. Produsele cu un conținut ridicat de ceară oferă o curățare deosebit de profundă și rezultate de lungă durată. Acest lucru asigură o strălucire perfectă și protejează motocicleta de condițiile meteorologice nefavorabile. Acum motocicleta este pregătită pentru următorul sezon moto.