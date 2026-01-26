Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1, 500ml

Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate (kg) 0,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 70 x 70 x 270
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe vopsite
  • Metal
  • Cromat
  • Plastic