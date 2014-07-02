sampon auto Plug 'n' Clean, 1l

sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 100 x 100 x 215
Produs
  • Aparat universal de curatare, puternic si deosebit de bland
  • Pentru curatarea zonelor sensibile pe vehicule sau motociclete
  • Curățare rapidă și eficientă în combinație cu un aparat de curățat cu înaltă presiune Kärcher
  • Formula cu uscare rapida pentru uscarea fara urme, fara a fi necesara lustruirea manuala dupa curatare
  • Formula Ultra Gloss (stralucire ultra) pentru o stralucire deosebita a intregului vehicul
  • Sistemul Plug 'n' Clean este cel mai simplu și mai rapid mod de aplicare a agentului de curățare cu ajutorul unui aparat de spălat cu presiune Kärcher
  • Agent de curățare gata pentru utilizare (RTU)
  • Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
  • Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
  • Fabricat în Germania
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
  • EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
  • Autovehicule