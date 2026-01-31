Accesoriu pentru mașină și bicicletă WB 130
Curăță perfect mașinile și motocicletele: Accesoriul interschimbabil din microfibră Car & Bike pentru peria rotativă de spălare WB 130.
Accesoriul inovator al periei de spălare, realizat din microfibră moale, este atașat la discul periei cu un dispozitiv de fixare cu velcro și poate fi spălat la mașina la o temperatură de până la 60 °C. Accesoriul interschimbabil Car & Bike pentru peria de spălare rotativă WB 130 este ideal în special pentru curățarea delicată a mașinilor și motocicletelor.
Caracteristici si beneficii
Atasament inovativ din microfibre, fixare cu scai.
- Spălarea materialului la max. 60° C.
- Accesoriul este din nou gata de utilizare rapid și fără mari eforturi.
În special curăță cu grija
- Ideal pentru curățarea suprafețelor sensibile, cum ar fi vopseaua.
Accesorii opționale
- Mai multe posibilități de utilizare a periei rotative de spălare WB 130.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Compoziția fibrelor textile
|75% poliester, 25% poliamidă
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|119 x 119 x 52
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.