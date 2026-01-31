Accesoriul inovator al periei de spălare, realizat din microfibră moale, este atașat la discul periei cu un dispozitiv de fixare cu velcro și poate fi spălat la mașina la o temperatură de până la 60 °C. Accesoriul interschimbabil Car & Bike pentru peria de spălare rotativă WB 130 este ideal în special pentru curățarea delicată a mașinilor și motocicletelor.