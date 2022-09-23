Agenții chimici

Alegerea detergentului potrivit joacă un rol important în numeroase activități de curățare. Deseori, murdăria poate fi îndepărtată cu ajutorul unui detergent, deoarece ceilalți trei factori nu pot fi crescuți la nesfârșit. Dacă, de exemplu, murdăria este arsă pe o tavă de copt, timpul de contact îndelungat și frecatul din greu nu mai ajută; numai dacă se folosește un detergent adecvat sau trucuri casnice tava își poate recăpăta vechea glorie. De asemenea, agenții chimici pot fi utilizați pentru a îndepărta murdăria insolubilă în apă. Tensiunea superficială a apei este redusă, ceea ce înseamnă că întreaga suprafață poate fi udată și că soluția de curățare poate pătrunde chiar și în cele mai mici crăpături și în cei mai mici pori.