CERCUL LUI SINNER: BAZELE PROCESULUI DE CURĂȚARE
De ce spălăm vasele cu apă caldă și de ce ar trebui să lăsăm anumite lucruri murdare la înmuiat? Când facem curățenie, totul se învârte în jurul factorilor de bază, și anume timp, acțiune mecanică, acțiune chimică și temperatură - dacă înțelegem legătura dintre acestea, chiar și cel mai persistente probleme în materie de curățenie sunt ușor de abordat.
Cercul curățeniei
Cercul procesului de curățare, numit după Dr. Sinner și cunoscut și sub denumirea de „Cercul lui Sinner”, descrie mecanismul efectului atunci când facem curățenie. Acesta conține patru factori de bază, care îndeplinesc un rol important când facem curățenie: Timpul, forța mecanică, chimia și temperatura. Cercul rămâne în permanență închis. Dacă unul sau doi dintre cei patru factori crește, ceilalți doi sunt automat reduși. Dacă este redus un factor, trebuie ca alții să crească. Principiul poate fi demonstrat folosind exemplul spălării vaselor.
Cei patru factori de bază ai curățării
Timpul
Factorul timp descrie atât timpul de contact, cât și timpul de lucru. Datorită unui timp de contact mai îndelungat, murdăria persistentă este înmuiată și apoi este mai ușor de desprins. O situație obișnuită în care se aplică acest lucru este ce a unei oale cu resturi de mâncare arsă. Dacă oala este lăsată la înmuiat o perioadă de timp îndelungată, murdăria este considerabil mai ușor de îndepărtat. Acest lucru nu doar reduce timpul de lucru, ci înseamnă și că sunt necesare mai puține acțiuni mecanice și mai puțin detergent.
Temperatura
Oricine a încercat vreodată să spele vasele cu apă caldă recunoaște fenomenul. Murdăria uleioasă, cu grăsimi și ceară este mai ușor de desprins dacă se folosește apă caldă sau fierbinte. Însă și alte tipuri de murdărie se desprind mai eficient și mai rapid dacă se folosesc temperaturi ridicate. Timpul de contact și timpul de lucru sunt reduși, iar spălarea manuală a vaselor este o sarcină semnificativ mai rapidă. Acest lucru reduce necesitatea acțiunii mecanice și chimice.
Acțiunea mecanică
Prin „acțiune mecanică” ne referim la forța necesară pentru a îndepărta murdăria. Aceasta constă în diferiți factori: Caracterul abraziv (efectul de frecare), presiunea de contact și frecvența mișcării. Un burete de oțel are un grad ridicat de abraziune, dar ar zgâria cu ușurință suprafețele moi. Dacă, dimpotrivă, ați folosi o lavetă moale, ar fi necesară mai multe presiune de contact și ar trebui să ștergeți suprafața murdară de mai multe ori, pentru a o curăța complet.
Agenții chimici
Alegerea detergentului potrivit joacă un rol important în numeroase activități de curățare. Deseori, murdăria poate fi îndepărtată cu ajutorul unui detergent, deoarece ceilalți trei factori nu pot fi crescuți la nesfârșit. Dacă, de exemplu, murdăria este arsă pe o tavă de copt, timpul de contact îndelungat și frecatul din greu nu mai ajută; numai dacă se folosește un detergent adecvat sau trucuri casnice tava își poate recăpăta vechea glorie. De asemenea, agenții chimici pot fi utilizați pentru a îndepărta murdăria insolubilă în apă. Tensiunea superficială a apei este redusă, ceea ce înseamnă că întreaga suprafață poate fi udată și că soluția de curățare poate pătrunde chiar și în cele mai mici crăpături și în cei mai mici pori.
Cercul lui Sinner în practică
Cercul lui Sinner face parte din cunoștințele esențiale ale oricărui profesionist în curățarea clădirilor, iar modul de acțiune descris este folosit în mod regulat în operațiunile comerciale de curățenie. Însă principiul de bază al cercului de curățare poate fi aplicat și în cazul a numeroase activități de curățare de zi cu zi și, prin urmare, este util pentru gospodăria dumneavoastră.
Programul de spălare ecologică
Mașinile de spălat moderne au așa-numitele programe ecologice, în care durata ciclului de spălare este mărită și, în același timp, temperatura este redusă. Prin urmare, se pot obține aceleași rezultate ale procesului de curățare, dar cu utilizarea unei cantități reduse de energie; ciclul rămâne închis aici.
Aparatul de curățat cu abur
Aparatele de curățat cu abur se bazează în principal pe aburul fierbinte în ceea ce privește puterea de curățare. De obicei, acestea au nevoie de foarte puțin sprijin mecanic pentru a îndepărta murdăria și, de asemenea, detergenții chimici pot fi evitați cu desăvârșire, în mod obișnuit.
Aparatul de spălat cu presiune
Un aparat de spălat cu presiune creează un efect mecanic puternic și, în multe situații, obține rezultate excelente la curățare, chiar și fără ceilalți factori. Viteza de lucru reglează factorul „timp” - în cazul în care murdăria nu este multă, poți lucra mai rapid. Însă puterea de curățare poate fi sporită și cu ajutorul detergenților speciali.