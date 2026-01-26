Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651, 500ml

Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, afișajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.

Universal, curățare eficienta a suprafețelor de plastic, cauciuc, vinil si țesături. Curățare eficientă, îndepărtarea cu ușurință a petelor de cafea și de alimente, a cremei solare si a nicotinei. Parfum proaspăt, reduce mirosurile neplăcute precum cel de fum de țigară.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 80 x 80 x 280
  • Suprafețe din plastic
  • Scaune auto
  • Interiorul vechicolului