Aspirator cu spalare prin injectie-extractie cu acumulator SE 3-18 Compact Home Battery Set (include baterie de 18 V cu 2.5 Ah și soluție de curățat materiale textile)
Aspiratorul cu funcție de spray-extracție se remarcă prin capacitatea de a curăța în profunzime fibrele din interiorul autovehiculului, fiind echipat cu o baterie de 18 V și o funcție de autocurățare, care asigură igiena aparatului.
Curățare profundă a fibrelor cu libertate maximă de mișcare: Aspiratorul SE 3-18 Compact Home Battery Set curăță eficient și fără reziduuri suprafețele textile. Datorită designului său compact și acumulatorului Kärcher Battery Power de 18 V, aparatul poate fi folosit comod chiar și acolo unde nu există o priză în apropiere. Astfel, puteți curăța complet interiorul autovehiculului, scaunele, covorașele, portbagajul, mobilierul de grădină și tapițeria, la fel de eficient ca și cu modelele noastre alimentate prin cablu. Furtunul lung și flexibil, cu sistem integrat de distribuire a detergentului, oferă un confort ridicat și accesibilitate chiar și în zonele greu de atins. După curățare, funcția igienică de clătire elimină murdăria din aparat și furtun, prevenind astfel formarea bacteriilor și a mirosurilor, garantând un echipament la fel de curat ca și vehiculul.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie Kärcher dovedită, cu duze pentru tapițerie și duze pentru spații înguste oferind rezultate optime de curățareCurăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort datorită metodei eficiente de curățare prin spray-extracție . Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile.
Baterie de 18 V care poate fi schimbatăLibertate maximă de mișcare datorită lucrului independent de alimentarea cu energie electrică. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.
Funcție de spălare igienicăDupă curățare, dispozitivul este curățat cu ajutorul funcției de spălare. Aceasta îndepărtează orice murdărie reziduală și evită mirosurile neplăcute cauzate de acumularea de bacterii. Permite depozitarea imediată a dispozitivului curat.
Furtun comod 2 în 1
- Furtun de pulverizare integrat pentru o curățare foarte comodă.
- Furtun de aspirație lung și flexibil pentru o curățare ușoară, în special în spații greu accesibile și înguste.
- Cu articulație pivotantă pe furtun pentru o libertate de mișcare și mai mare.
Sistem cu două rezervoare
- Umplerea simplă a rezervorului de apă curată.
- Scoaterea și golirea comodă a rezervorului de apă murdară fără contact cu murdăria.
Depozitarea practică a accesoriilor și a furtunurilor
- Ușor de transportat cu o singură mână - toate accesoriile incluse și furtunul pot fi depozitate direct pe aparat.
- Toate accesoriile sunt atașate în permanență la dispozitiv, astfel încât vă puteți baza pe faptul că acestea sunt prezente în momentul utilizării.
Model compact
- Flexibil, inclusiv în zonele înguste sau în zonele greu accesibile.
- Cu mâner practic pentru transportul rapid și practic al dispozitivului.
Spațiu de depozitare pentru accesorii mici
- Practic pentru depozitarea temporară în timpul curățării.
- Perfect pentru bureți, lavete și alte elemente mici.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|puterea nominală de intrare (W)
|184
|Lățime de lucru (mm)
|75
|Capacitate rezervor de apă proaspătă (l)
|1,7
|Capacitate rezervor de apă murdară (l)
|2,9
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 12 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|46 / 77
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|414 x 225 x 261
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)
- Lungime furtun de aspirare: 1.9 m
- Duza pulverizare / aspirare pentru tapiţerie
- Duza pentru spatii inguste si curățarea prin spray-extracție
- Detergent: Soluție de curățat covoare RM 519, 1 l
- Sistem Comfort 2-in-1, cu furtun prelungitor integrat de pulverizare/absorbtie
Echipament
- Funcția de curățare a sistemului
- Depozitare facila a furtunului si accesoriilor
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
Video
Domenii de intrebuintare
- Scaune auto
- Mobilier tapițat
- Tapițerie
- Covoare