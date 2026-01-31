Aspiratorul multifuncțional WD 1 cu baterie, oferă libertate maximă de mișcare, nu necesită o conexiune la sursă de curent și este, de asemenea, extrem de compact și ușor. În baza bateriei de 18 V (bateria nu este inclusă), aspiratorul multifuncțional activează estimativ 10 - 20 de minute. Adițional, aspiratorul compact WD 1 are un recipient robust din plastic de 7 litri și un filtru tip cartuș pentru o aspirare ușoară a murdăriei uscate și umede, fără necesitatea de a schimba filtrul. Alte caracteristici: furtunul de aspirare optimizat și accesoriile speciale, cum ar fi duza pentru spații înguste și duza pentru tapițerie contribuie semnificativ la o absorbție optimă a murdăriei și asigură curățenie complexă - inclusiv în interiorul automobilului. Un alt detaliu practic este banda flexibilă de cauciuc care poate fi utilizată pentru a fixa ideal furtunul de aspirare. WD 1 este avantajat de câteva funcții suplimentare, precum este funcția de suflare, sistemul de închidere Pull & Push, mânerul de transportare ergonomic și depozitarea accesoriilor pe aparat. Bateria este compatibilă și cu alte aparate Karcher care funcționează pe bază de acumulator de 18 V.