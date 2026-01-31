Aspirator umed-uscat cu acumulator WD 1 Compact Battery
Nu cunoaște limitele: aspiratorul multifuncțional WD 1 cu baterie de 18 V, include accesorii speciale pentru curățarea interiorului automobilelor. Bateria nu este inclusă.
Aspiratorul multifuncțional WD 1 cu baterie, oferă libertate maximă de mișcare, nu necesită o conexiune la sursă de curent și este, de asemenea, extrem de compact și ușor. În baza bateriei de 18 V (bateria nu este inclusă), aspiratorul multifuncțional activează estimativ 10 - 20 de minute. Adițional, aspiratorul compact WD 1 are un recipient robust din plastic de 7 litri și un filtru tip cartuș pentru o aspirare ușoară a murdăriei uscate și umede, fără necesitatea de a schimba filtrul. Alte caracteristici: furtunul de aspirare optimizat și accesoriile speciale, cum ar fi duza pentru spații înguste și duza pentru tapițerie contribuie semnificativ la o absorbție optimă a murdăriei și asigură curățenie complexă - inclusiv în interiorul automobilului. Un alt detaliu practic este banda flexibilă de cauciuc care poate fi utilizată pentru a fixa ideal furtunul de aspirare. WD 1 este avantajat de câteva funcții suplimentare, precum este funcția de suflare, sistemul de închidere Pull & Push, mânerul de transportare ergonomic și depozitarea accesoriilor pe aparat. Bateria este compatibilă și cu alte aparate Karcher care funcționează pe bază de acumulator de 18 V.
Caracteristici si beneficii
Baterie de 18 V care poate fi schimbatăOferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o libertate maximă de mișcare. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.
Design compact si portabilUtilizare individuală și flexibilă. Convenabil pentru transport.
Filtru special cu cartușPentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Accesorii speciale pentru curățarea interiorului masinilor
- Ideal pentru curățarea mașinilor la interior.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Depozitarea practica a furtunurilor
- Simplu pentru a fixa furtunul de aspirare pentru transport utilizând banda de cauciuc.
Depozitare practică a accesoriilor
- Spațiu de depozitare, sigur și ușor accesibil pentru stocare accesorii.
Sistemul de blocare "Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Aparatul este ușor și comod de transportat
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|puterea nominală de intrare (W)
|250
|Putere de aspirație (W)
|60
|Vacuum (mbar)
|max. 85
|Debit aer (l/s)
|max. 22
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|7
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 10 (2,5 Ah) / approx. 20 (5,0 Ah)
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|64
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|386 x 279 x 312
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lungime furtun de aspirare: 1.2 m
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
- Sac filtru din hârtie: 1 Bucată, 2-straturi
Echipament
- Funcție de suflare
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Interiorul vechicolului
- Locuințe mobile
- Zone din jurul casei și grădinii
- Casuta de gradina
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Atelier
- Cameră pentru hobby
