Aspirator umed-uscat cu acumulator WD 3 Battery Set
Set-ul WD 3 cu baterie de 36 V. Aspirator multifunctional pentru diverse aplicații.
Set-ul WD 3 alimentat cu baterie face posibilă funcționarea independentă de rețeaua de alimentare, dar cu funcționalitatea completă a unui aspirator multifunctional cu fir. Durata de lucru a bateriei este de 15 minute. Datorită tehnologiei în timp real, afișajul LCD al bateriei arată în permanență starea bateriei. Conține un recipient din plastic robust și rezistent la impact, cu o capacitate de 17 litri. Filtrul tip cartuș ajuta la ridicarea usoara a murdăriei uscată și umed - fără a fi necesar să schimbați filtrul. Datorită mânerului ușor demontabil, accesoriile pot fi atașate direct la furtunul de aspirare. Funcțiile suplimentare includ funcția de suflantă, sistemul de blocare Pull 'n' Push ", mâner ergonomic de transport și depozitare de accesorii extrem de practic. Datorită compatibilității cu platforma de 36 V, bateria poate fi folosită și la alte dispozitive Karcher.
Caracteristici si beneficii
Acumulator înlocuibil de 36 VOferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o libertate maximă de mișcare. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele cu platforma de alimentare a bateriei de 36 V.
Filtru special cu cartușPentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu dintr-un spatiu cu pietricele.
Duza de podea și furtunul de aspirare
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitare practică a accesoriilor
- Depozitare in siguranță și la îndemână a furtunului de aspirare și a accesoriilor pentru economisirea spatiului.
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Aparatul este ușor și comod de transportat
Roți mari de transport
- Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|puterea nominală de intrare (W)
|300
|Putere de aspirație (W)
|80
|Vacuum (mbar)
|max. 110
|Debit aer (l/s)
|max. 40
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|17
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 70 (2,5 Ah) / approx. 140 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 15 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|315
|Curent de încărcare. (A)
|0,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|67
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|388 x 340 x 503
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Încărcător baterie de 36 V (1 buc.)
- Încărcător.: Incărcător baterie standard 36 V (1 buc.)
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Afișaj inteligent: integrat în baterie
- Funcție de suflare
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Zone din jurul casei și grădinii
- Casuta de gradina
- Interiorul vechicolului
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Atelier
- Garaj
- Pivniță
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby
Accesorii
Detergenti
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.