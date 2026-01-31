Curățare profundă a fibrelor cu libertate maximă de mișcare: Aspiratorul SE 3-18 Compact Home Battery Set curăță eficient și fără reziduuri suprafețele textile. Datorită designului său compact și acumulatorului Kärcher Battery Power de 18 V, aparatul poate fi folosit comod chiar și acolo unde nu există o priză în apropiere. Astfel, puteți curăța complet interiorul autovehiculului, scaunele, covorașele, portbagajul, mobilierul de grădină și tapițeria, la fel de eficient ca și cu modelele noastre alimentate prin cablu. Furtunul lung și flexibil, cu sistem integrat de distribuire a detergentului, oferă un confort ridicat și accesibilitate chiar și în zonele greu de atins. După curățare, funcția igienică de clătire elimină murdăria din aparat și furtun, prevenind astfel formarea bacteriilor și a mirosurilor, garantând un echipament la fel de curat ca și vehiculul.