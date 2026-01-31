Aspirator umed-uscat cu acumulator WD 3 Battery Premium Set
Include o baterie reîncărcabilă, recipient de 17 l din oțel inoxidabil și accesorii pentru mai multe aplicatii. Baterie pe platforma de 36 V.
WD 3 Battery Premium Set cu un timp de funcționare de 15 minute. Starea bateriei este afișată întotdeauna pe afișajul LCD al bateriei. Aspiratorul multifuncțional cu baterie și puternic, conține un recipient din oțel inoxidabil robust și rezistent la impact în versiunea Premium. Oferă funcționalitatea completă ca a unui aspirator multifunctional. Datorită filtrului tip cartuș, murdăria umed și uscata poate fi aspirata ușor, fără a fi nevoie să schimbați filtrul. De asemenea, sunt incluse, funcția suflantă, mâner detașabil pentru fixarea accesoriilor, poziția de parcare pentru tubul de aspirare, duza de podea, sistem de blocare 'n' push", mâner ergonomic de transport și depozitarea accesoriilor extrem de practic. Setul WD 3 Battery Premium este parte a platformei de alimentare de 36V, permițând utilizarea bateriei sale în alte dispozitive cu platformă de 36V.
Caracteristici si beneficii
Acumulator înlocuibil de 36 VOferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o libertate maximă de mișcare. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele cu platforma de alimentare a bateriei de 36 V.
Filtru special cu cartușPentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu dintr-un spatiu cu pietricele.
Duza de podea și furtunul de aspirare
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitare practică a accesoriilor
- Depozitare in siguranță și la îndemână a furtunului de aspirare și a accesoriilor pentru economisirea spatiului.
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Aparatul este ușor și comod de transportat
Roți mari de transport
- Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|puterea nominală de intrare (W)
|300
|Putere de aspirație (W)
|80
|Vacuum (mbar)
|max. 110
|Debit aer (l/s)
|max. 40
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|17
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 70 (2,5 Ah) / approx. 140 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 15 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|315
|Curent de încărcare. (A)
|0,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|67
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|388 x 340 x 525
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Încărcător baterie de 36 V (1 buc.)
- Încărcător.: Incărcător baterie standard 36 V (1 buc.)
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Afișaj inteligent: integrat în baterie
- Funcție de suflare
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Zone din jurul casei și grădinii
- Casuta de gradina
- Interiorul vechicolului
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Atelier
- Garaj
- Pivniță
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby
