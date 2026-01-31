Aspiratorul multifuncțional cu baterie WD 3 Battery Premium nu numai că oferă o libertate maximă de mișcare la aspirare. El convinge cu o serie întreagă de avantaje. De exemplu, cu un recipient de 17 litri extrem de stabil din oțel inoxidabil. Un filtru tip cartuș care face ca aspirarea murdăriei uscată și umed să fie eficienta, fără a schimba filtrele. Mânerul detașabil pentru fixarea accesoriilor direct pe furtunul de aspirare. Timp de funcționare de 15 sau 30 de minute cu bateria litiu-ion de 36V/25ah sau 36V/50ah (baterii neincluse). Și functii suplimentare, cum ar fi funcția de suflantă, sistemul de blocare „Pull 'n' Push”, mânerul de transport ergonomic și depozitarea accesoriilor extrem de practic.