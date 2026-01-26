Aspirator cu spalare prin injectie-extractie cu acumulator SE 3-18 Compact Home
Aspiratorul cu spray-extracție este ideal pentru curățarea suprafețelor textile, cum ar fi mobilierul tapițat, covoarele și scaunele auto. Cu o libertate maximă de mișcare datorită bateriei de 18 V, plus o funcție de curățare a sistemului pentru curățarea dispozitivului în sine.
Curățarea în profunzime se îmbină cu libertatea maximă de mișcare: dispozitivul de curățare prin pulverizare și extracție SE 3-18 Compact Home curăță suprafețele textile până la fibre, fără a lăsa reziduuri neplăcute și funcționează la fel de eficient ca un dispozitiv de curățare prin pulverizare și extracție cu fir. Acesta elimină munca grea de la o curățare în profunzime, permițându-vă să îndepărtați murdăria de pe tapițerie, saltele și covoare din casă, de pe mobilierul de grădină și din interiorul mașinii sau al rulotei în cel mai scurt timp. Datorită designului compact, aparatul nu este doar ușor de manevrat, ci poate fi utilizat și atunci când nu există o priză de curent în apropiere, datorită bateriei Kärcher de 18 V (nu este inclusă în pachetul de livrare). Furtunul de aspirare lung și flexibil cu furtun de detergent încorporat garantează, de asemenea, un confort și o flexibilitate, chiar și în spațiile greu accesibile. Pentru a obține rezultate curate este nevoie de aparate curate: cu ajutorul funcției sale de curățare igienică a sistemului, aspiratorul cu pulverizare prin extracție îndepărtează orice murdărie și bacterii din aparatul propriu-zis, prevenind mirosurile neplăcute. Conform motto-ului „vehicul curat, dispozitiv de curățare curat”.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie Kärcher dovedită, cu duze pentru tapițerie și duze pentru spații înguste oferind rezultate optime de curățareCurăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort datorită metodei eficiente de curățare prin spray-extracție . Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile.
Bateria Kärcher de 18 V interschimbabilă (nu este inclusă în pachetul de livrare)Libertate maximă de mișcare datorită lucrului independent de alimentarea cu energie electrică. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.
Funcție de spălare igienicăDupă curățare, dispozitivul este curățat cu ajutorul funcției de spălare. Aceasta îndepărtează orice murdărie reziduală și evită mirosurile neplăcute cauzate de acumularea de bacterii. Permite depozitarea imediată a dispozitivului curat.
Furtun comod 2 în 1
- Furtun de pulverizare integrat pentru o curățare foarte comodă.
- Furtun de aspirație lung și flexibil pentru o curățare ușoară, în special în spații greu accesibile și înguste.
- Cu articulație pivotantă pe furtun pentru o libertate de mișcare și mai mare.
Sistem cu două rezervoare
- Umplerea simplă a rezervorului de apă curată.
- Scoaterea și golirea comodă a rezervorului de apă murdară fără contact cu murdăria.
Depozitarea practică a accesoriilor și a furtunurilor
- Ușor de transportat cu o singură mână - toate accesoriile incluse și furtunul pot fi depozitate direct pe aparat.
- Toate accesoriile sunt atașate în permanență la dispozitiv, astfel încât vă puteți baza pe faptul că acestea sunt prezente în momentul utilizării.
Model compact
- Flexibil, inclusiv în zonele înguste sau în zonele greu accesibile.
- Cu mâner practic pentru transportul rapid și practic al dispozitivului.
Spațiu de depozitare pentru accesorii mici
- Practic pentru depozitarea temporară în timpul curățării.
- Perfect pentru bureți, lavete și alte elemente mici.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|puterea nominală de intrare (W)
|184
|Lățime de lucru (mm)
|75
|Capacitate rezervor de apă proaspătă (l)
|1,7
|Capacitate rezervor de apă murdară (l)
|2,9
|Tensiune (V)
|18
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 12 (2,5 Ah) / approx. 24 (5,0 Ah)
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|414 x 225 x 261
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lungime furtun de aspirare: 1.9 m
- Duza pulverizare / aspirare pentru tapiţerie
- Duza pentru spatii inguste si curățarea prin spray-extracție
- Detergent: Soluție de curățat covoare RM 519, 100 ml
- Sistem Comfort 2-in-1, cu furtun prelungitor integrat de pulverizare/absorbtie
Echipament
- Funcția de curățare a sistemului
- Depozitare facila a furtunului si accesoriilor
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
Domenii de intrebuintare
- Mobilier tapițat
- Tapițerie
- Scaune auto
- Covoare
