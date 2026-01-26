Doriți funcționalitatea completă a unui aspirator multifuncțional fără a trebui să vă bazați pe alimentarea de la reteaua electrica? Nu există aceasta problema pentru aspiratorul multifuncțional WD 1 Compact Battery Set cu design compact și portabil. Bateria inclusă în set asigură un timp de funcționare de 10 minute și utilizează tehnologia Real Time pentru a afișa în permanență starea bateriei pe ecranul LCD integrat. O cuva robusta, rezistenta la șocuri, cu o capacitate de șapte litri. Datorită filtrului tip cartuș, este ușor să aspirați murdăria uscată și umedă fără a fi nevoie să schimbați filtrul. Un furtun de aspirare optimizat și accesoriile speciale pentru curățarea interiorului mașinii, cum ar fi duza pentru spatiile inguste și duza de tapiserie care asigură că mirosul este îndepărtat complet. Caracteristici suplimentare ale echipamentului, funcția suflanta, sistemul de închidere "Pull & Push", mânerul de transport ergonomic, accesoriul practic pentru depozitarea furtunului si fixat cu bandă de cauciuc. Datorită compatibilității sale cu platforma pentru baterii de 18 V, bateria poate fi utilizată și la alte dispozitive de pe această platformă.