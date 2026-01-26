Aspirator umed-uscat cu acumulator WD 1 Compact Battery Set
Aspiratorul multifuncțional WD 1 cu acumulator. Aparatul este compatibil cu platforma de acumulatori de 18 V, pachetul include accesorii pentru curatarea masinii.
Doriți funcționalitatea completă a unui aspirator multifuncțional fără a trebui să vă bazați pe alimentarea de la reteaua electrica? Nu există aceasta problema pentru aspiratorul multifuncțional WD 1 Compact Battery Set cu design compact și portabil. Bateria inclusă în set asigură un timp de funcționare de 10 minute și utilizează tehnologia Real Time pentru a afișa în permanență starea bateriei pe ecranul LCD integrat. O cuva robusta, rezistenta la șocuri, cu o capacitate de șapte litri. Datorită filtrului tip cartuș, este ușor să aspirați murdăria uscată și umedă fără a fi nevoie să schimbați filtrul. Un furtun de aspirare optimizat și accesoriile speciale pentru curățarea interiorului mașinii, cum ar fi duza pentru spatiile inguste și duza de tapiserie care asigură că mirosul este îndepărtat complet. Caracteristici suplimentare ale echipamentului, funcția suflanta, sistemul de închidere "Pull & Push", mânerul de transport ergonomic, accesoriul practic pentru depozitarea furtunului si fixat cu bandă de cauciuc. Datorită compatibilității sale cu platforma pentru baterii de 18 V, bateria poate fi utilizată și la alte dispozitive de pe această platformă.
Caracteristici si beneficii
Baterie de 18 V care poate fi schimbatăOferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o libertate maximă de mișcare. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.
Design compact si portabilUtilizare individuală și flexibilă. Convenabil pentru transport.
Filtru special cu cartușPentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Accesorii speciale pentru curățarea interiorului masinilor
- Ideal pentru curățarea mașinilor la interior.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Depozitarea practica a furtunurilor
- Simplu pentru a fixa furtunul de aspirare pentru transport utilizând banda de cauciuc.
Depozitare practică a accesoriilor
- Spațiu de depozitare, sigur și ușor accesibil pentru stocare accesorii.
Sistemul de blocare "Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Aparatul este ușor și comod de transportat
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|puterea nominală de intrare (W)
|250
|Putere de aspirație (W)
|60
|Vacuum (mbar)
|max. 85
|Debit aer (l/s)
|max. 22
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|7
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 10 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|300
|Curent de încărcare. (A)
|0,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|64
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|386 x 279 x 312
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
- Lungime furtun de aspirare: 1.2 m
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
Echipament
- Afișaj inteligent: integrat în baterie
- Funcție de suflare
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Interiorul vechicolului
- Locuințe mobile
- Zone din jurul casei și grădinii
- Casuta de gradina
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Atelier
- Cameră pentru hobby
