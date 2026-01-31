Set accesorii pentru curățarea interiorului autoturismului
De la spațiul pentru picioare și scaune până la portbagajul mașinii: setul special de accesorii pentru aspiratoarele umede și uscate Kärcher Home & Garden asigură o curățare continuă a interiorului autoturismului.
Cu setul extins de accesorii format din furtunul prelungitor de 1,5 metri, duza extra-lungă pentru spații înguste, duza pentru mașină, peria de aspirare cu peri rigizi, peria de aspirare cu peri moi și o lavetă din microfibră pentru suprafețe netede și suprafețe cu geamuri, curățarea interiorului mașinii este o joacă de copii - iar mașina devine o zonă de confort impecabil de curată. Fie că este vorba de zona picioarelor, covorașul pentru picioare, scaunele auto, bordul, consola centrală, geamurile sau portbagajul mașinii: acest set de accesorii face ca întregul interior al mașinii să fie strălucitor de curat în cel mai scurt timp. Se asigură că și zonele greu accesibile, cum ar fi spațiile și suprafețele delicate, pot fi curățate perfect. Setul de accesorii este potrivit pentru toate aspiratoarele umede și uscate Kärcher Home & Garden.
Caracteristici si beneficii
Kit complex de accesorii pentru curățarea completă a tuturor suprafețelor interioare ale automobilului
Include un furtun de prelungire de 1,5 m pentru o rază de funcţionare mai mare şi mai multă libertate de mişcare
Set de accesorii pentru toate aspiratoarele umed-uscat Kärcher Home & Garden
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (parts)
|6
|Compoziția fibrelor textile
|80% poliester, 20% poliamidă
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|560 x 230 x 130
Produse compatibile
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 plus V-12/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 Saci filtranti
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Duza auto si duza pentru spatii inguste
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Domenii de intrebuintare
- Holuri
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Buzunare laterale în mașină
- Tabloul de bord
- Consolă centrală
- Portbagaj auto
- Scaune auto
- Bancheta auto
- Mocheta auto
- Parbriz