Mai multă libertate de mișcare: aspiratorul WD 3-18 S pentru aspirare umed-uscat funcționează pe platforma de baterii Kärcher de 18 V și este gata de utilizare în cel mai scurt timp. Aspiratorul combină perfect un furtun de aspirare de 2 metri lungime și o duză de podea și poate îndepărta murdăria umedă, fină sau grosieră în cel mai scurt timp. Dispozitivul este echipat cu un recipient rezistent de 17 litri din oțel inoxidabil, un filtru cu cartuș dintr-o singură bucată, precum și cu un sac de filtrare din fleece. Alte caracteristici includ funcția practică de suflare pentru zonele în care nu este posibilă aspirarea, compartimentul de depozitare pentru unelte și obiecte mici, întrerupătorul rotativ pentru a porni și opri cu ușurință dispozitivul, mânerul de transport cu formă ergonomică, precum și sistemul de blocare "Pull & Push", care permite deschiderea și închiderea ușoară a recipientului. Locul prevăzut pentru depozitare pe bara de protecție permite stocarea rapidă și comodă a tuburilor și a duzei de pardoseală atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru. Pachetul de livrare include bateria Kärcher de 18 V/5,0 Ah și un încărcător de baterii.