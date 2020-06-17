Aspirator umed-uscat WD 3 S V-17/6/20 Car
WD 3 S V-17/6/20 Car este foarte puternic și construit pentru curățarea temeinică a interiorului autoturismelor, cu un recipient de 17 l din oțel inoxidabil, cablu alimentare de 6 m, furtun de aspirare de 2 m și duze speciale pentru autoturisme.
Aspiratorul umed și uscat WD 3 S V-17/6/20 Car este foarte puternic, eficient din punct de vedere energetic și compact - cu un consum de energie de numai 1000 W. Aparatul impresionează cu o duză pentru autoturisme, o duză extra-lungă pentru spații înguste și doua perii de aspirare cu peri moi și tari. Fie că este vorba de suprafețe sensibile, cum ar fi bordul, zone puternic contaminate, cum ar fi spațiul pentru picioare, suprafețe mari, cum ar fi în portbagaj sau spații înguste între scaune: datorită periilor și duzelor speciale, fiecare zonă din interiorul autoturismului poate fi curățată în profunzime, fără dificultate. Mânerul detașabil permite ca periile și duzele să fie conectate direct la furtunul de aspirare, permițând astfel lucrul fără efort în spații restrânse. Echipat cu un recipient robust și rezistent la impact din oțel inoxidabil de 17 l, cablu de 6 m și furtun de aspirație de 2 m cu mâner detașabil, duză de podea, duză pentru spații înguste, filtru cartuș și sac de filtrare din fleece. Filtrul cartuș dintr-o singură bucată permite aspirarea murdăriei uscate și umede fără înlocuirea filtrului. Alte caracteristici: posibilitate de depozitare pe capacul aparatului, funcție practică de suflare, sistem de blocare "Pull & Push" pentru deschiderea și închiderea simplă a recipientului și un mâner de transport ergonomic.
Caracteristici si beneficii
Accesorii speciale pentru curatare interior autoPentru cele mai bune rezultate de curatare pe suprafete delicate, mari si locuri inguste. Pentru indepartarea optima a murdariei persistente.
Mâner detașabilPosibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Filtru tip cartușPentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|230
|Vacuum (mbar)
|max. 230
|Debit aer (l/s)
|max. 45
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|17
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|6
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|353 x 328 x 493
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Duză pentru fisuri foarte lungi (350 mm)
- Duza pentru aspirarea autoturismului
- Perie de aspirare cu peri moi
- Perie de aspirare cu peri tari
- Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Portbagaj auto
- Scaune auto
- Bancheta auto
- Mocheta auto
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Tabloul de bord
- Consolă centrală
- Terasa
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.