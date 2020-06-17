Aspiratorul umed și uscat WD 3 S V-17/6/20 Car este foarte puternic, eficient din punct de vedere energetic și compact - cu un consum de energie de numai 1000 W. Aparatul impresionează cu o duză pentru autoturisme, o duză extra-lungă pentru spații înguste și doua perii de aspirare cu peri moi și tari. Fie că este vorba de suprafețe sensibile, cum ar fi bordul, zone puternic contaminate, cum ar fi spațiul pentru picioare, suprafețe mari, cum ar fi în portbagaj sau spații înguste între scaune: datorită periilor și duzelor speciale, fiecare zonă din interiorul autoturismului poate fi curățată în profunzime, fără dificultate. Mânerul detașabil permite ca periile și duzele să fie conectate direct la furtunul de aspirare, permițând astfel lucrul fără efort în spații restrânse. Echipat cu un recipient robust și rezistent la impact din oțel inoxidabil de 17 l, cablu de 6 m și furtun de aspirație de 2 m cu mâner detașabil, duză de podea, duză pentru spații înguste, filtru cartuș și sac de filtrare din fleece. Filtrul cartuș dintr-o singură bucată permite aspirarea murdăriei uscate și umede fără înlocuirea filtrului. Alte caracteristici: posibilitate de depozitare pe capacul aparatului, funcție practică de suflare, sistem de blocare "Pull & Push" pentru deschiderea și închiderea simplă a recipientului și un mâner de transport ergonomic.