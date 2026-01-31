Aspirare cu putere dublă: două baterii de 18 V alimentează un motor performant de 36 V, ideal pentru sarcini solicitante. Aspiratorul umed și uscat WD 4-18 Dual Battery, parte din platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V, oferă libertate totală de mișcare și performanță superioară. Echipat cu un furtun de 2,2 metri și o duză de podea, acest aspirator elimină rapid murdăria umedă, fină sau grosieră. Recipientul din plastic rezistent de 20 litri, sacul filtrant din fleece și filtrul plat plisat permit aspirarea non-stop, fără schimbarea filtrului. Sistemul patentat facilitează curățarea rapidă a filtrului fără contact cu murdăria. Funcția de suflare, depozitarea compactă a furtunului și alte caracteristici ergonomice, precum mânerul de transport și sistemul „Pull & Push”, adaugă ușurință în utilizare și eficiență maximă.