Aspirator umed-uscat cu acumulator WD 4-18 Dual V-20/22
Acționat de două baterii de 18 V și un motor puternic de 36 V: Aspiratorul umed și uscat WD 4-18 Dual Battery este echipat cu un recipient rezistent din plastic de 20 de litri, furtun de 2,2 metri, funcție de suflare și filtru plat plisat, ideal pentru aspirarea murdăriei umede și uscate.
Aspirare cu putere dublă: două baterii de 18 V alimentează un motor performant de 36 V, ideal pentru sarcini solicitante. Aspiratorul umed și uscat WD 4-18 Dual Battery, parte din platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V, oferă libertate totală de mișcare și performanță superioară. Echipat cu un furtun de 2,2 metri și o duză de podea, acest aspirator elimină rapid murdăria umedă, fină sau grosieră. Recipientul din plastic rezistent de 20 litri, sacul filtrant din fleece și filtrul plat plisat permit aspirarea non-stop, fără schimbarea filtrului. Sistemul patentat facilitează curățarea rapidă a filtrului fără contact cu murdăria. Funcția de suflare, depozitarea compactă a furtunului și alte caracteristici ergonomice, precum mânerul de transport și sistemul „Pull & Push”, adaugă ușurință în utilizare și eficiență maximă.
Caracteristici si beneficii
18 V + 18 V = 36 V de putereMotor puternic de 36 V alimentat de două baterii Li-Ion de 18 V. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Aspirator uscat și umed cu baterie, cu cea mai mare putere de aspirare din gama Kärcher Home & Garden.
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtruluiFiltrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului.
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș.
Depozitare practică a accesoriilor
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Dispozitiv compact
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului.
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Permite transportarea convenabilă a aparatului
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Voltaj motor (V)
|36
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|puterea nominală de intrare (W)
|380
|Putere de aspirație (W)
|100
|Vacuum (mbar)
|max. 150
|Debit aer (l/s)
|max. 32
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|20
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|2
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 14 (2,5 Ah) / approx. 28 (5,0 Ah)
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|66
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|385 x 356 x 526
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Funcție de suflare
- Poziție de parcare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Atelier
- Terasa
- Zone din jurul casei și grădinii
- Casuta de gradina
- Interiorul vechicolului
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Garaj
- Pivniță
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby
