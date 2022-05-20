Puternic și eficient din punct de vedere energetic cu 1000 W: Aspiratorul umed/uscat WD 4 P V-20/5/22, furtunul de aspirație și clemele duzei de podea sunt coordonate optim pentru cele mai bune rezultate de curățare. Aspiratorul are un recipient din plastic de 20 l, un cablu de 5 m, un furtun de aspirație de 2,2 m, cleme duză de podea, filtru pliat plat și un sac de filtru din lână. Priza încorporată cu întrerupător automat de pornire/oprire simplifică lucrul cu uneltele electrice. Datorită tehnologiei brevetate, filtrul din aspiratorul uscat și umed poate fi îndepărtat ușor și rapid – fără a intra în contact cu murdăria. Acolo unde aspirarea nu este posibilă, funcția suplimentară de suflare ajută. Mânerul detașabil permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirație. Furtunul poate fi depozitat compact pe capul dispozitivului. Tuburile și duza de podea sunt, de asemenea, parcate rapid și convenabil pe bara de protecție. Alte avantaje includ sistemul de blocare „Pull & Push” pentru deschiderea și închiderea ușoară a containerului, precum și un mâner de transport cu formă ergonomică pentru transportul comod al dispozitivului.