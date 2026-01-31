Aspirator umed-uscat cu acumulator WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
Acționat de două baterii de 18 V pentru un motor puternic de 36 V: Aspiratorul umed și uscat WD 4-18 S Dual Battery Set, echipat cu un recipient robust din oțel inoxidabil de 20 de litri, furtun de aspirare de 2,2 metri, funcție de suflare și filtru plat plisat, oferă performanță ridicată și versatilitate pentru diverse sarcini de curățare.
Aspiratorul umed și uscat WD 4-18 S Dual Battery Set este alimentat de două baterii de 18 volți, care oferă puterea unui motor de 36 volți. Acesta face parte din platforma Kärcher Battery Power de 18 V și îmbină aspirația puternică cu o libertate de mișcare remarcabilă. Dispozitivul include un furtun de aspirare de 2,2 metri și o duză de podea, ideală pentru îndepărtarea rapidă a murdăriei umede, fine sau grosiere. Recipientul robust din oțel inoxidabil are o capacitate de 20 de litri și este dotat cu un sac filtrant din fleece și un filtru plat plisat, potrivit pentru utilizarea non-stop umedă și uscată, fără a necesita schimbarea filtrului. Tehnologia patentată permite îndepărtarea și curățarea filtrului în câteva secunde, fără contact direct cu murdăria. În situațiile în care aspirarea nu este posibilă, funcția de suflare este la îndemână. Depozitarea furtunului de aspirare este simplificată, permițându-i să fie agățat pe capacul dispozitivului pentru economisirea spațiului. Tuburile și duza de podea pot fi depozitate rapid și convenabil pe bara de protecție. Alte caracteristici includ un mâner ergonomic pentru transport și sistemul de blocare „Pull & Push” pentru deschiderea și închiderea ușoară a recipientului. Pachetul de livrare include două baterii Kärcher Battery Power de 18 V și un încărcător.
Caracteristici si beneficii
18 V + 18 V = 36 V de putereMotor puternic de 36 V alimentat de două baterii Li-Ion de 18 V. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Aspirator uscat și umed cu baterie, cu cea mai mare putere de aspirare din gama Kärcher Home & Garden.
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtruluiFiltrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului.
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș.
Depozitare practică a accesoriilor
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Dispozitiv compact
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului.
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Permite transportarea convenabilă a aparatului
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Voltaj motor (V)
|36
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|puterea nominală de intrare (W)
|380
|Putere de aspirație (W)
|100
|Vacuum (mbar)
|max. 150
|Debit aer (l/s)
|max. 32
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|20
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|5
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|2
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 28 (5,0 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|143
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|66
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|13,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|385 x 411 x 524
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: 18 V / 5,0 Ah Bateria de alimentare (2 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid pentru baterie de 18 V (2 buc.)
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Afișaj inteligent: integrat în baterie
- Funcție de suflare
- Poziție de parcare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Atelier
- Terasa
- Zone din jurul casei și grădinii
- Casuta de gradina
- Interiorul vechicolului
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Garaj
- Pivniță
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby
