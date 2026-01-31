Aspiratorul umed și uscat WD 4-18 S Dual Battery Set este alimentat de două baterii de 18 volți, care oferă puterea unui motor de 36 volți. Acesta face parte din platforma Kärcher Battery Power de 18 V și îmbină aspirația puternică cu o libertate de mișcare remarcabilă. Dispozitivul include un furtun de aspirare de 2,2 metri și o duză de podea, ideală pentru îndepărtarea rapidă a murdăriei umede, fine sau grosiere. Recipientul robust din oțel inoxidabil are o capacitate de 20 de litri și este dotat cu un sac filtrant din fleece și un filtru plat plisat, potrivit pentru utilizarea non-stop umedă și uscată, fără a necesita schimbarea filtrului. Tehnologia patentată permite îndepărtarea și curățarea filtrului în câteva secunde, fără contact direct cu murdăria. În situațiile în care aspirarea nu este posibilă, funcția de suflare este la îndemână. Depozitarea furtunului de aspirare este simplificată, permițându-i să fie agățat pe capacul dispozitivului pentru economisirea spațiului. Tuburile și duza de podea pot fi depozitate rapid și convenabil pe bara de protecție. Alte caracteristici includ un mâner ergonomic pentru transport și sistemul de blocare „Pull & Push” pentru deschiderea și închiderea ușoară a recipientului. Pachetul de livrare include două baterii Kärcher Battery Power de 18 V și un încărcător.