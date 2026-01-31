Aspirator umed-uscat cu acumulator WD 4-18 S Dual V-20/22
Aspiratorul WD 4-18 S, alimentat de două baterii de 18 V pentru o putere totală de 36 V, este ideal pentru aspirarea umedă și uscată. Echipat cu filtru plisat plat, funcție de suflare, recipient din oțel inoxidabil de 20 L și furtun de 2,2 m, oferă performanță și versatilitate optimă.
Puternic și portabil: Aspiratorul WD 4-18 S Dual Battery oferă o aspirare puternică, fiind alimentat de două baterii de 18 V, ceea ce asigură libertate maximă de mișcare. Parte a platformei Kärcher Battery Power de 18 V, aspiratorul pentru umed și uscat îndepărtează rapid murdăria umedă, fină sau grosieră. Are un recipient robust din oțel inoxidabil de 20 L, furtun de 2,2 m, duză de podea cu cleme, sac filtrant din fleece și filtru plisat plat, ideal pentru aspirarea neîntreruptă fără schimbarea filtrului. Tehnologia patentată permite îndepărtarea și curățarea rapidă a filtrului fără contact cu murdăria. Include funcție de suflare, depozitare compactă a furtunului, mâner ergonomic și sistem „Pull & Push” pentru acces facil la recipient.
Caracteristici si beneficii
18 V + 18 V = 36 V de putereMotor puternic de 36 V alimentat de două baterii Li-Ion de 18 V. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Aspirator uscat și umed cu baterie, cu cea mai mare putere de aspirare din gama Kärcher Home & Garden.
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtruluiFiltrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului.
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Depozitare practică a accesoriilor
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Dispozitiv compact
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului.
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Permite transportarea convenabilă a aparatului
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Voltaj motor (V)
|36
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|puterea nominală de intrare (W)
|380
|Putere de aspirație (W)
|100
|Vacuum (mbar)
|max. 150
|Debit aer (l/s)
|max. 32
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|20
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|2
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 14 (2,5 Ah) / approx. 28 (5,0 Ah)
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|66
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|385 x 356 x 524
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Funcție de suflare
- Poziție de parcare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Atelier
- Terasa
- Zone din jurul casei și grădinii
- Casuta de gradina
- Interiorul vechicolului
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Garaj
- Pivniță
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby
Accesorii
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.