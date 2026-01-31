Puternic și portabil: Aspiratorul WD 4-18 S Dual Battery oferă o aspirare puternică, fiind alimentat de două baterii de 18 V, ceea ce asigură libertate maximă de mișcare. Parte a platformei Kärcher Battery Power de 18 V, aspiratorul pentru umed și uscat îndepărtează rapid murdăria umedă, fină sau grosieră. Are un recipient robust din oțel inoxidabil de 20 L, furtun de 2,2 m, duză de podea cu cleme, sac filtrant din fleece și filtru plisat plat, ideal pentru aspirarea neîntreruptă fără schimbarea filtrului. Tehnologia patentată permite îndepărtarea și curățarea rapidă a filtrului fără contact cu murdăria. Include funcție de suflare, depozitare compactă a furtunului, mâner ergonomic și sistem „Pull & Push” pentru acces facil la recipient.