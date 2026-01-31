Aspirare fără limite: alimentat de două baterii de 18 V, aspiratorul WD 4-18 Dual Battery Set oferă un motor puternic de 36 V, combinând puterea de aspirare cu mobilitatea sporită. Parte din platforma Kärcher Battery Power de 18 V, acesta poate îndepărta rapid murdăria umedă, fină sau grosieră datorită furtunului de 2,2 m și duzei de podea. Cu un recipient robust de 20 litri din plastic, un sac filtrant din fleece și un filtru plat plisat, aspiratorul permite o utilizare non-stop fără a schimba filtrul. Tehnologia patentată face curățarea filtrului rapidă și igienică, fără contact direct cu murdăria. În plus, funcția de suflare este ideală pentru zonele greu accesibile. Aspiratorul este proiectat pentru depozitare compactă, cu spații speciale pentru furtun și accesorii. Alte funcții includ un mâner ergonomic și sistemul „Pull & Push” pentru deschiderea ușoară a recipientului. Două baterii și încărcătorul sunt incluse în set.