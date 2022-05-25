O soluție puternică, dar eficientă din punct de vedere energetic, pentru curățarea în casă și în jurul casei. Aspiratorul WD 5 V-25/5/22 cu aspirare uscată și umedă reprezintă o alegere excelentă datorită rezultatelor optime de curățare pe care le oferă pentru murdăria uscată, umedă, fină sau grosieră, cu un consum de energie de 1100 de wați. Aparatul este dotat cu un recipient robust din plastic de 25 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri lungime cu mâner detașabil, protejat electrostatic, o duză de podea comutabilă, un filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Filtrul plat plisat este potrivit pentru aspirarea non-stop, fără a fi necesară schimbarea filtrului. Datorită tehnologiei patentate de îndepărtare a filtrului, filtrul poate fi îndepărtat în câteva secunde, evitându-se în același timp orice contact cu murdăria. Butonul de curățare a filtrului poate fi apăsat pentru a curăța eficient filtrul și a restabili puterea de aspirare. Mânerul detașabil permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare. Furtunul poate fi fixat în siguranță pe capacul aparatului pentru o depozitare care economisește spațiu. Spatiul de depozitare prevăzut pe bara de protecție permite ca tuburile și duza de podea să fie, de asemenea, depozitate rapid și convenabil atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru.