Aspirator umed-uscat WD 5 V-25/5/22
Aspiratorul WD 5 V-25/5/22 vine cu un recipient de plastic de 25 de litri, un cablu de 5 metri și un furtun de aspirare de 2,2 metri, oferă o aspirare excelentă, menținând în același timp un nivel ridicat de eficiență energetică.
O soluție puternică, dar eficientă din punct de vedere energetic, pentru curățarea în casă și în jurul casei. Aspiratorul WD 5 V-25/5/22 cu aspirare uscată și umedă reprezintă o alegere excelentă datorită rezultatelor optime de curățare pe care le oferă pentru murdăria uscată, umedă, fină sau grosieră, cu un consum de energie de 1100 de wați. Aparatul este dotat cu un recipient robust din plastic de 25 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri lungime cu mâner detașabil, protejat electrostatic, o duză de podea comutabilă, un filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Filtrul plat plisat este potrivit pentru aspirarea non-stop, fără a fi necesară schimbarea filtrului. Datorită tehnologiei patentate de îndepărtare a filtrului, filtrul poate fi îndepărtat în câteva secunde, evitându-se în același timp orice contact cu murdăria. Butonul de curățare a filtrului poate fi apăsat pentru a curăța eficient filtrul și a restabili puterea de aspirare. Mânerul detașabil permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare. Furtunul poate fi fixat în siguranță pe capacul aparatului pentru o depozitare care economisește spațiu. Spatiul de depozitare prevăzut pe bara de protecție permite ca tuburile și duza de podea să fie, de asemenea, depozitate rapid și convenabil atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru.
Caracteristici si beneficii
Curățarea eficientă a filtrelorJeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Randamentul de aspirare este refacut rapid
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtruluiFiltrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatuluiFurtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele.
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1200
|Putere de aspirație (W)
|280
|Vacuum (mbar)
|max. 260
|Debit aer (l/s)
|max. 70
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|25
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|418 x 382 x 653
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil cu protecție electrostatică
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Comutabila
- Duza pentru spații înguste
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Funcție de curățare filtru
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner confortabil de transport 3 în 1
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 5 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Renovare
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Atelier
- Terasa
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Pivniță
- Cameră pentru hobby
- Loc de intrare
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.