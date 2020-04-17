WD 3 S V-17/4/20 este puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum de energie de numai 1000 W. Aspiratorul, precum și furtunul de aspirație și duza pentru podea Clips sunt perfecte pentru a vă oferi cele mai bune rezultate de curățare. Aspiratorul umed-uscat impresionează prin designul său compact și un recipient robust din oțel inoxidabil de 17 l, cablu de 4 m, furtun de aspirație de 2 m și punga sa de filtru din fleece. Datorită filtrului cartuş, este posibilă aspirarea murdăriei umede şi uscate fără înlocuirea filtrului. Funcția de suflare este utilă pentru curățarea zonelor greu accesibile. Furtunul este depozitat prin agățarea acestuia de capul mașinii, economisind astfel spațiu. Cablul poate fi depozitat pe cârligul de cablu, tuburi și duze de podea de la bara de protecție. Sistemul de blocare „Pull & Push” permite deschiderea și închiderea simplă a containerului. Manerul aspiratorului poate fi scos și accesoriul poate fi conectat direct la furtunul de aspiratie. De asemenea: uneltele sau piesele mici pot fi așezate pe zona de pe capul mașinii. Mânerul de transport cu formă ergonomică permite un transport confortabil.