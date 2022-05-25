Aspiratorul WD 5 P S V-25/5/22 cu aspirare uscată și umedă obține cele mai bune rezultate de curățare posibile, menținând în același timp un consum de energie de numai 1100 de wați, pentru murdărie uscată, umedă, fină și grosieră. Aparatul este dotat cu un recipient robust din oțel inoxidabil de 25 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri lungime, o duză de podea comutabilă, un filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Uneltele electrice pot fi conectate cu ușurință la priza de alimentare cu întrerupător automat de pornire/oprire. Murdăria rezultată în urma tăierii cu ferăstrăul sau a șlefuirii este aspirată direct. Comutatorul rotativ poate fi utilizat pentru a regla puterea de aspirare în funcție de necesități. Datorită tehnologiei patentate de îndepărtare a filtrului, acesta poate fi îndepărtat în câteva secunde, evitându-se în același timp orice contact cu murdăria. Butonul de curățare a filtrului poate fi apăsat pentru a curăța rapid și eficient filtrul. Mânerul detașabil cu protecție electrostatică permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare. Furtunul poate fi fixat pe capacul aparatului pentru o depozitare care economiseste spatiu. Spatiul de depozitare de pe bara de protecție permite ca tuburile și duza de podea să fie, de asemenea, depozitate rapid și convenabil atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru.