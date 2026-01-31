Aspiratorul umed-uscat care merge cu un pas mai departe – WD 4 S Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, realizat din 35% plastic reciclat¹⁾ și echipat cu accesorii exclusive, oferă rezultate excelente de curățare și un nivel ridicat de confort în utilizare. WD 4 S Go!Further, echipat cu duză pentru autoturisme și set de perii de aspirare, este extrem de puternic și eficient din punct de vedere energetic, având o putere de 1.100 W. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de pardoseală cu cleme sunt optim coordonate pentru a asigura rezultate optime de curățare. Aspiratorul este dotat cu un recipient robust din oțel inoxidabil, rezistent la impact, cu o capacitate de 20 litri, un cablu de 5 m, un furtun de aspirare de 2,2 m, duză de pardoseală, filtru plisat plat și sac filtrant din material textil (fleece). Datorită tehnologiei brevetate, filtrul aspiratorului umed-uscat poate fi îndepărtat rapid și ușor, în doar câteva secunde, pentru o curățare temeinică – fără contact cu murdăria. Acolo unde aspirarea nu este posibilă, funcția suplimentară de suflare oferă un ajutor eficient. Mânerul detașabil permite atașarea accesoriilor direct pe furtunul de aspirare. Furtunul poate fidepozitat compact pe capacul aparatului, iar tuburile și duza de pardoseală pot fi parcate rapid și comod pe bara de protecție.