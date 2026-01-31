Aspirator umed-uscat WD 4 S Go!Further
WD 4 S Go!Further este un aspirator umed-uscat, ediție limitată de culoare neagră, realizat din 35% plastic reciclat¹⁾ și echipat cu accesorii exclusive, precum duza pentru autoturisme.
Aspiratorul umed-uscat care merge cu un pas mai departe – WD 4 S Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, realizat din 35% plastic reciclat¹⁾ și echipat cu accesorii exclusive, oferă rezultate excelente de curățare și un nivel ridicat de confort în utilizare. WD 4 S Go!Further, echipat cu duză pentru autoturisme și set de perii de aspirare, este extrem de puternic și eficient din punct de vedere energetic, având o putere de 1.100 W. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de pardoseală cu cleme sunt optim coordonate pentru a asigura rezultate optime de curățare. Aspiratorul este dotat cu un recipient robust din oțel inoxidabil, rezistent la impact, cu o capacitate de 20 litri, un cablu de 5 m, un furtun de aspirare de 2,2 m, duză de pardoseală, filtru plisat plat și sac filtrant din material textil (fleece). Datorită tehnologiei brevetate, filtrul aspiratorului umed-uscat poate fi îndepărtat rapid și ușor, în doar câteva secunde, pentru o curățare temeinică – fără contact cu murdăria. Acolo unde aspirarea nu este posibilă, funcția suplimentară de suflare oferă un ajutor eficient. Mânerul detașabil permite atașarea accesoriilor direct pe furtunul de aspirare. Furtunul poate fidepozitat compact pe capacul aparatului, iar tuburile și duza de pardoseală pot fi parcate rapid și comod pe bara de protecție.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtruluiFiltrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului.
Depozitare practică pentru cablu și accesoriiDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Caracteristici de sustenabilitateDesign realizat din 35% plastic reciclat¹⁾ Ambalaj realizat din cel puțin 80% hârtie reciclată. Pungile din plastic din ambalaj sunt realizate din minimum 50% material reciclat²⁾.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului.
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Sac de filtrare din pâslă cu sistem practic de închidere
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1100
|Putere de aspirație (W)
|240
|Vacuum (mbar)
|max. 240
|Debit aer (l/s)
|max. 55
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|20
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Negru Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Negru
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Doar produsul, toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor. / ²⁾ Se referă la ambalajul din interiorul cutiei.
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru aspirarea autoturismului
- Perie de aspirare cu peri moi
- Perie de aspirare cu peri tari
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Atelier
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.