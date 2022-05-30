Aspirator umed-uscat WD 5 S V-30/5/22
Performanță puternică și eficiență energetică maximă: WD 5 S V-30/5/22 reprezintă o alegere excelentă datorită containerului său din oțel inoxidabil de 30 de litri cu buson de drenaj integrat, cablu de 5 metri și furtun de aspirare de 2.2 metri.
O putere de aspirare excelentă și eficiență energetică, cu un consum de energie de doar 1100 de wați: Aspiratorul umed/uscat WD 5 S V-30/5/22 - echipat cu un container din oțel inoxidabil de 30 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri și o duză de podea comutabilă - garantează rezultate excelente de curățare pentru murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Filtrul plat este potrivit în mod deosebit pentru aspirarea continuă atât a murdăriei umede, cât și a celei uscate, fără a fi nevoie să schimbați filtrul. Datorită tehnologiei brevetate de înlăturare a filtrului, filtrul plat poate fi îndepărtat în câteva secunde fără a intra în contact cu murdăria. Atunci când filtrul este contaminat, acesta poate fi curățat rapid și eficient cu ajutorul funcției integrate de curățare a filtrului. Mânerul detașabil cu protecție electrostatică oferă opțiunea de a atașa diferite duze direct la furtunul de aspirare. Acest lucru este deosebit de avantajos pentru aspirarea în spații restrânse. Furtunul poate fi depozitat în siguranță pe capacul dispozitivului pentru depozitarea eficientă. Pe bara de protecție se pot depozita tuburile și duza de podea în timpul unei scurte pauze de la muncă. Cantități mari de apă pot fi evacuate convenabil prin busonul de drenare.
Caracteristici si beneficii
Curățarea eficientă a filtrelorJeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Randamentul de aspirare este refacut rapid
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtruluiFiltrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatuluiEconomisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea sigură a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele.
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1200
|Putere de aspirație (W)
|280
|Vacuum (mbar)
|max. 260
|Debit aer (l/s)
|max. 70
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|30
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|418 x 382 x 693
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil cu protecție electrostatică
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Comutabila
- Duza pentru spații înguste
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Funcție de curățare filtru
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner confortabil de transport 3 în 1
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Buson de golire
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 5 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Renovare
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Atelier
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Pivniță
- Cameră pentru hobby
- Loc de intrare
- Terasa
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.