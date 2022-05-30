O putere de aspirare excelentă și eficiență energetică, cu un consum de energie de doar 1100 de wați: Aspiratorul umed/uscat WD 5 S V-30/5/22 - echipat cu un container din oțel inoxidabil de 30 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri și o duză de podea comutabilă - garantează rezultate excelente de curățare pentru murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Filtrul plat este potrivit în mod deosebit pentru aspirarea continuă atât a murdăriei umede, cât și a celei uscate, fără a fi nevoie să schimbați filtrul. Datorită tehnologiei brevetate de înlăturare a filtrului, filtrul plat poate fi îndepărtat în câteva secunde fără a intra în contact cu murdăria. Atunci când filtrul este contaminat, acesta poate fi curățat rapid și eficient cu ajutorul funcției integrate de curățare a filtrului. Mânerul detașabil cu protecție electrostatică oferă opțiunea de a atașa diferite duze direct la furtunul de aspirare. Acest lucru este deosebit de avantajos pentru aspirarea în spații restrânse. Furtunul poate fi depozitat în siguranță pe capacul dispozitivului pentru depozitarea eficientă. Pe bara de protecție se pot depozita tuburile și duza de podea în timpul unei scurte pauze de la muncă. Cantități mari de apă pot fi evacuate convenabil prin busonul de drenare.