Aspirator umed-uscat WD 1 Classic

WD 1 Classic, compact și practic, are rezervor de 12 litri, funcție de suflare, cablu de 3 metri și sac filtrant. Cele patru roți și puterea ridicată îl fac un ajutor de încredere în orice casă.

Aspiratorul WD 1 Classic impresionează prin designul său compact și se distinge prin puterea mare de aspirare și eficiența energetică, având o putere nominală de numai 850 de wați. Aparatul obține rezultate excelente de curățare, indiferent de tipul de murdărie: uscată, umedă, fină sau grosieră. Acest aspirator umed/uscat are un rezervor de plastic rezistent, de 12 litri, un cablu de 3 metri și un furtun de aspirare de 1,8 metri cu mâner drept, o duză de podea, un filtru din spumă și un sac filtrant din fleece. În plus, aspiratorul dispune de o funcție practică de suflare, utilă în special în zonele greu accesibile. Suprafața de depozitare de pe capul aspiratorului este ideală pentru a păstra în siguranță unelte sau obiecte mici, precum șuruburi și cuie. Aspiratorul se remarcă și prin sistemul de închidere „Pull & Push”, care economisește spațiu, și prin mânerul de transport ergonomic, asigurând un transport confortabil.

Caracteristici si beneficii
Aspirator umed-uscat WD 1 Classic: Design compact
Flexibil și multifuncțional Ergonomic
Aspirator umed-uscat WD 1 Classic: Funcție de suflare
Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Aspirator umed-uscat WD 1 Classic: Sac de filtrare din fleece
Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Spațiu de depozitare
  • Pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
  • Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
  • Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
  • Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
  • Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
  • Permite transportarea convenabilă a aparatului

Specificatii tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 850
Vacuum (mbar) max. 220
Debit aer (l/s) max. 42
Capacitatea recipientului de murdarie. (l) 12
Material container Plastic
Componentă de culoare Capacul aparatului Galben Recipient Negru
Cablu de racordare (m) 3
Dimensiunea nominală a accesoriului (mm) 35
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 74
Culoarea Negru
Greutate fără accesorii (kg) 3,6
Greutate cu ambalaj (kg) 5,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 349 x 328 x 378

Pachet de livrare

  • Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
  • Tip furtun de aspirare: Cu mâner drept
  • Material furtun de aspirare: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
  • Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
  • Material tuburi de aspirare: Plastic
  • Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
  • Duza pentru spații înguste
  • Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
  • Filtru din spumă: 1 Bucată

Echipament

  • Comutator rotativ Pornit/Oprit
  • Funcție de suflare
  • Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
  • Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
  • Compartiment de depozitare a pieselor mici
  • Mâner pliabil
  • Păstrare accesorii pe aparat
  • Roți fără frână: 4 Bucată
Aspirator umed-uscat WD 1 Classic
Domenii de intrebuintare
  • Terasa
  • Interiorul vechicolului
  • Garaj
  • Pivniță
  • Aspirare eficientă a lichidelor
  • Loc de intrare
  • Cameră pentru hobby
Accesorii
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.