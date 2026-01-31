Aspirator umed-uscat WD 1 Classic
WD 1 Classic, compact și practic, are rezervor de 12 litri, funcție de suflare, cablu de 3 metri și sac filtrant. Cele patru roți și puterea ridicată îl fac un ajutor de încredere în orice casă.
Aspiratorul WD 1 Classic impresionează prin designul său compact și se distinge prin puterea mare de aspirare și eficiența energetică, având o putere nominală de numai 850 de wați. Aparatul obține rezultate excelente de curățare, indiferent de tipul de murdărie: uscată, umedă, fină sau grosieră. Acest aspirator umed/uscat are un rezervor de plastic rezistent, de 12 litri, un cablu de 3 metri și un furtun de aspirare de 1,8 metri cu mâner drept, o duză de podea, un filtru din spumă și un sac filtrant din fleece. În plus, aspiratorul dispune de o funcție practică de suflare, utilă în special în zonele greu accesibile. Suprafața de depozitare de pe capul aspiratorului este ideală pentru a păstra în siguranță unelte sau obiecte mici, precum șuruburi și cuie. Aspiratorul se remarcă și prin sistemul de închidere „Pull & Push”, care economisește spațiu, și prin mânerul de transport ergonomic, asigurând un transport confortabil.
Caracteristici si beneficii
Design compactFlexibil și multifuncțional Ergonomic
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Sac de filtrare din fleeceMaterial fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Permite transportarea convenabilă a aparatului
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|850
|Vacuum (mbar)
|max. 220
|Debit aer (l/s)
|max. 42
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|12
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Negru
|Cablu de racordare (m)
|3
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 328 x 378
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
- Tip furtun de aspirare: Cu mâner drept
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
- Filtru din spumă: 1 Bucată
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Păstrare accesorii pe aparat
- Roți fără frână: 4 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher.