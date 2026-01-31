Aspiratorul WD 1 Classic impresionează prin designul său compact și se distinge prin puterea mare de aspirare și eficiența energetică, având o putere nominală de numai 850 de wați. Aparatul obține rezultate excelente de curățare, indiferent de tipul de murdărie: uscată, umedă, fină sau grosieră. Acest aspirator umed/uscat are un rezervor de plastic rezistent, de 12 litri, un cablu de 3 metri și un furtun de aspirare de 1,8 metri cu mâner drept, o duză de podea, un filtru din spumă și un sac filtrant din fleece. În plus, aspiratorul dispune de o funcție practică de suflare, utilă în special în zonele greu accesibile. Suprafața de depozitare de pe capul aspiratorului este ideală pentru a păstra în siguranță unelte sau obiecte mici, precum șuruburi și cuie. Aspiratorul se remarcă și prin sistemul de închidere „Pull & Push”, care economisește spațiu, și prin mânerul de transport ergonomic, asigurând un transport confortabil.