WD 2 Plus V-12/4/18 impresionează prin designul său compact și este super puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum de energie de doar 1000 W. Aspiratorul oferă rezultate de curățare de top pentru murdăria uscată, umedă, fină și grosieră. Aspiratorul pentru curățare umedă și uscată are un recipient din plastic robust de 12 litri, cablu de 4 metri, precum și un furtun de aspirație lung de 1,8 metri cu mâner drept, duză pentru podea Clips, filtru de spumă și sac de filtru din lână. Aspiratorul are si o functie practica de suflantă, care poate fi folosita in locurile in care aspirarea este dificila. Zona de depozitare de pe capul aspiratorului este utilizată pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburi și cuie. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, stocate rapid și convenabil în poziția de stocare pe bara de protecție. Pe lângă acestea, aparatul are spațiu de depozitare a accesoriilor, sistemul de blocare „Pull & Push” și un mâner de transport cu formă ergonomică pentru un transport confortabil.