Aspiratorul special WD 5 P S V-25/5/22 este o necesitate pentru orice atelier de hobby. Oferă o aspirare excelentă, rămânând în același timp impresionant de eficient, cu un consum de energie de doar 1100 de wați. Aspiratorul umed și uscat este echipat cu caracteristici precum un recipient robust din oțel inoxidabil de 25 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri, un filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Datorită duzei sale reversibile, acesta scapă rapid și temeinic de rumegușul și de bucățile mici de lemn de pe podea. Suprafețele mai delicate, cum ar fi tâmplăria sau un banc de lucru dezordonat, pot fi curățate cu ușurință cu ajutorul periei de aspirare. Mânerul detașabil face posibilă atașarea diverselor duze direct la furtunul de aspirare, asigurând că munca se desfășoară fără efort chiar și în spații restrânse. Ori de câte ori aspirarea nu este posibilă, se poate folosi în schimb funcția utilă de suflare. O altă caracteristică practică este faptul că uneltele electrice pot fi conectate cu ușurință la priza electrică, care are un întrerupător automat de pornire/oprire. Murdăria rezultată în urma tăierii cu ferăstrăul sau a șlefuirii este aspirată direct. Și este de la sine înțeles că aspiratorul este dotat cu alte caracteristici familiare ale echipamentului din gama de aspiratoare umede și uscate Kärcher, testate și verificate.