Aspirator umed-uscat WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
Un aspirator de atelier extrem de puternic și eficient din punct de vedere energetic: WD 5 Workshop cu recipient de 25 de litri din oțel inoxidabil, priză de alimentare cu întrerupător automat de pornire/oprire, funcție de curățare a filtrului și accesorii speciale.
Aspiratorul special WD 5 P S V-25/5/22 este o necesitate pentru orice atelier de hobby. Oferă o aspirare excelentă, rămânând în același timp impresionant de eficient, cu un consum de energie de doar 1100 de wați. Aspiratorul umed și uscat este echipat cu caracteristici precum un recipient robust din oțel inoxidabil de 25 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri, un filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Datorită duzei sale reversibile, acesta scapă rapid și temeinic de rumegușul și de bucățile mici de lemn de pe podea. Suprafețele mai delicate, cum ar fi tâmplăria sau un banc de lucru dezordonat, pot fi curățate cu ușurință cu ajutorul periei de aspirare. Mânerul detașabil face posibilă atașarea diverselor duze direct la furtunul de aspirare, asigurând că munca se desfășoară fără efort chiar și în spații restrânse. Ori de câte ori aspirarea nu este posibilă, se poate folosi în schimb funcția utilă de suflare. O altă caracteristică practică este faptul că uneltele electrice pot fi conectate cu ușurință la priza electrică, care are un întrerupător automat de pornire/oprire. Murdăria rezultată în urma tăierii cu ferăstrăul sau a șlefuirii este aspirată direct. Și este de la sine înțeles că aspiratorul este dotat cu alte caracteristici familiare ale echipamentului din gama de aspiratoare umede și uscate Kärcher, testate și verificate.
Caracteristici si beneficii
Accesorii speciale pentru curatarea bancului/ mesei de lucruAspirarea in pronfunzime a bancului de lucru folosind o perie de aspirare cu peri moi Potrivit pentru zonele ce necesita ingrijire delicata
Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electriceMurdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice.
Curățarea eficientă a filtrelorJeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Randamentul de aspirare este refacut rapid
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului
- Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria
- Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea murdăriei fără efort, de exemplu de pe suprafețele de pietriș.
- Pentru curățarea delicată a suprafețelor sensibile sau a obiectelor pretențioase.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Furtunul de aspirare poate fi depozitat în siguranță prin agățarea acestuia de capacul dispozitivului.
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Depozitare sigură și cu economie de spațiu pentru accesoriile furnizate.
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1100
|Putere nominală priză integrată (W)
|min. 100 - max. 2100
|Putere de aspirație (W)
|280
|Vacuum (mbar)
|max. 260
|Debit aer (l/s)
|max. 70
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|25
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|12,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|418 x 382 x 646
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil cu protecție electrostatică
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Comutabila
- Duza pentru spații înguste
- Furtun de aspiraţie flexibil: 1 m, 35 mm
- Adaptor pentru conectarea sculelor electrice
- Perie de aspirare cu peri moi
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Priză cu comutator automat de pornire / oprire
- Funcție de curățare filtru
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Putere reglabilă.
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner confortabil de transport 3 în 1
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 5 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Atelier
- Renovare
- Terasa
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
