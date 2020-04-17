Aspirator umed-uscat WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
WD 3 S V-17/4/20 este deopotrivă puternic și eficient pentru atelier, cu recipientul său de 17 l din oțel inoxidabil, filtru cu cartuș dintr-o singură bucată, cablu de 4 m, furtun de aspirare de 2 m și depozitare compactă.
Aspriratorul special WD 3 S V-17/4/20 Workshop este o necesitate pentru micile ateliere, puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum de numai 1000 W. Atât aparatul, cât și furtunul de aspirare și duza de podea se potrivesc perfect pentru cele mai bune rezultate de curățare a murdăriei uscate, umede, fine sau grosiere. Aspiratorul umed și uscat impresionează prin designul său compact și prin recipientul robust din oțel inoxidabil de 17 l, cablul de 4 m, furtunul de aspirare de 2 m și sacul său de filtrare din fleece. Datorită filtrului cu cartuș dintr-o singură bucată, este posibilă aspirarea atât a murdăriei umede, cât și a celei uscate, fără înlocuirea filtrului. Funcția de suflare este utilă pentru curățarea zonelor greu accesibile. Furtunul se depozitează prin fixarea acestuia pe capacul aparatului, economisind astfel spațiu. Cablul poate fi depozitat pe cârligul destinat acestuia, tuburile și duzele de podea pe bara de protecție. Sistemul de închidere "Pull & Push" permite deschiderea și închiderea simplă a recipientului. Mânerul aspiratorului poate fi îndepărtat, iar accesoriul poate fi conectat direct la furtunul de aspirare. De asemenea, uneltele sau piesele mici pot fi așezate în zona de pe capul aparatului. Mânerul de transport de formă ergonomică permite un transport confortabil.
Caracteristici si beneficii
Accesorii speciale pentru curatarea bancului/ mesei de lucruAspirarea in pronfunzime a bancului de lucru folosind o perie de aspirare cu peri moi Potrivit pentru zonele ce necesita ingrijire delicata
Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electriceMurdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice.
Filtru tip cartușPentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului.
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea murdăriei fără efort, de exemplu de pe suprafețele de pietriș.
- Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere nominală priză integrată (W)
|min. 100 - max. 2100
|Putere de aspirație (W)
|230
|Vacuum (mbar)
|max. 230
|Debit aer (l/s)
|max. 45
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|17
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|353 x 328 x 493
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 m
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Furtun de aspiraţie flexibil: 1 m, 35 mm
- Adaptor pentru conectarea sculelor electrice
- Perie de aspirare cu peri moi
- Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Priză cu comutator automat de pornire / oprire
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Atelier
- Terasa
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.