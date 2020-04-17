Aspriratorul special WD 3 S V-17/4/20 Workshop este o necesitate pentru micile ateliere, puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum de numai 1000 W. Atât aparatul, cât și furtunul de aspirare și duza de podea se potrivesc perfect pentru cele mai bune rezultate de curățare a murdăriei uscate, umede, fine sau grosiere. Aspiratorul umed și uscat impresionează prin designul său compact și prin recipientul robust din oțel inoxidabil de 17 l, cablul de 4 m, furtunul de aspirare de 2 m și sacul său de filtrare din fleece. Datorită filtrului cu cartuș dintr-o singură bucată, este posibilă aspirarea atât a murdăriei umede, cât și a celei uscate, fără înlocuirea filtrului. Funcția de suflare este utilă pentru curățarea zonelor greu accesibile. Furtunul se depozitează prin fixarea acestuia pe capacul aparatului, economisind astfel spațiu. Cablul poate fi depozitat pe cârligul destinat acestuia, tuburile și duzele de podea pe bara de protecție. Sistemul de închidere "Pull & Push" permite deschiderea și închiderea simplă a recipientului. Mânerul aspiratorului poate fi îndepărtat, iar accesoriul poate fi conectat direct la furtunul de aspirare. De asemenea, uneltele sau piesele mici pot fi așezate în zona de pe capul aparatului. Mânerul de transport de formă ergonomică permite un transport confortabil.