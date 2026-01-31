Fără cablu. Fără limite: aspiratorul cu baterie WD 3-18 S pentru aspirare umed-uscat funcționează pe platforma de baterii Kärcher de 18 V și oferă flexibilitate maximă, design compact și libertate de mișcare. Aparatul combină perfect un furtun de aspirare lung de 2 metri și o duză de podea și poate îndepărta murdăria umedă, fină sau grosieră în cel mai scurt timp. Dispozitivul este echipat, de asemenea, cu un recipient robust și rezistent la șocuri de 17 litri din oțel inoxidabil, un filtru cu cartuș dintr-o singură bucată, precum și un sac de filtrare din fleece. Depozitarea furtunului de aspirare economisește spațiu; pur și simplu îl prindeți în mod sigur de corpul dispozitivului. Alte caracteristici includ funcția practică de suflare pentru zonele în care nu este posibilă aspirarea, compartimentul de depozitare pentru unelte și obiecte mici, întrerupătorul rotativ pentru a porni și opri cu ușurință dispozitivul, mânerul de transport cu formă ergonomică, precum și sistemul de blocare "Pull & Push", care permite deschiderea și închiderea ușoară a recipientului. Locul prevăzut pe bara de protecție pentru depozitarea rapidă și comodă a tuburilor și a duzei.