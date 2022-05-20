Aspirator umed-uscat WD 4 S V-20/5/22
Aspirator umed-uscat extrem de puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un container din oțel inoxidabil de 20 de litri, filtru pliat, cablu de 5 metri, furtun de aspirare de 2,2 metri și funcție de suflare.
Super puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu 1000 W: Aspiratorul WD 4 S V-20/5/22, furtunul de aspirare și duza de podea cu sunt proiectate în mod optim pentru a obține cele mai bune rezultate de curățare. Murdăria umedă, uscată, fină sau grosieră este îndepărtată fără întrerupere, fără a schimba filtrul. Dispozitivul este livrat cu un recipient robust și rezistent la impact din oțel inoxidabil de 20 l, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri, duză de podea, filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Datorită tehnologiei patentate, filtrul din aspiratorul umed și uscat poate fi îndepărtat ușor și rapid, în câteva secunde, pentru o curățare temeinică - fără a intra în contact cu murdăria. Acolo unde aspirarea nu este posibilă, funcția suplimentară de suflare ajută. Mânerul detașabil permite ca accesoriile să fie atașate direct la furtunul de aspirare. Furtunul poate fi depozitat compact pe capacul dispozitivului. De asemenea, tuburile și duza de podea pot fi depozitate rapid și comod pe bara de protecție. Printre alte avantaje se numără sistemul de blocare „Pull & Push” pentru deschiderea și închiderea ușoară a recipientului, precum și un mâner de transport ergonomic pentru transportarea comodă a aspiratorului.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtruluiFiltrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatuluiEconomisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Depozitare practică pentru cablu și accesoriiDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Sac de filtrare din pâslă cu sistem practic de închidere
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1100
|Putere de aspirație (W)
|240
|Vacuum (mbar)
|max. 240
|Debit aer (l/s)
|max. 55
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|20
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|384 x 365 x 524
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Atelier
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.